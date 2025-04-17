10 Yaşındaki Otizmli Hasan'ın İlk Resim Sergisi

1) 10 YAŞINDAKİ OTİZMLİ HASAN, İLK RESİM SERGİSİNİ AÇTI

İZMİR'in Foça ilçesinde otizmli Hasan Hüseyin Yavuz'un (10) duyguları, düşünceleri ve hayal gücünü yansıttığı çizimlerden oluşan 12 tuval, 12 resim kağıdı üzerine yaptığı 24 çalışma Bağarası Cemil Midilli İlkokulu bahçesinde sergilendi.

Foça ilçesinde yaşayan Bağarası Cemil Midilli İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi otizmli Hasan Hüseyin Yavuz, çizdiği resimlerde duygularını, düşüncelerini ve hayal gücünü aktarıyor. Nazmiye ve Sinan Yavuz çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan Hasan Hüseyin Yavuz'un resme olan yeteneği, geçen yıl dönem başında Özel Eğitim Öğretmeni Kerime Abdüsselamoğlu İnci tarafından keşfedildi. Yıl başından beri sergiye hazırlanan Yavuz'un ilk kişisel sergisinde akrilik, sulu ve pastel boya ile 12 tuval, 12 resim kağıdı üzerine yaptığı 24 resim ve kağıtlarla yaptığı kübist çalışmalar bulunuyor.

'YAPABİLDİKLERİNİN ÜZERİNE ODAKLANMAK İSTEDİK'

Hasan ile geçen yıl tanıştıklarını ifade eden Bağarası Cemil Midilli İlkokulu'nda Özel Eğitim Öğretmeni Kerime Abdüsselamoğlu İnci, "İlk başta çok sevdiği çizgi film karakteri Şimşek McQueen'i çizmeye başladı. Çizerken perspektife dikkat etmeye başladı. Bu yaştaki bir çocuğun hiçbir eğitim almadan o tarz çizimleri yapması ilgimizi çekti. Biz de bunun üzerine gittik. Otizm sosyal ve iletişim becerilerinde sınırlılık demek ama bu çocukların hiçbir şey yapamadığı anlamını taşımıyor. Yapabildiklerinin üzerine odaklanmak istedik. Kendisini sanatla ifade etmesini sağlamaya çalıştık. Bildiğimiz kadarıyla resimle ilgili fırça kullanımı gibi şeyler göstermeye başladık, farklı boya çeşitlerini kullanmaya başladı. Hasan'ın en çok hoşuna giden akrilik boya oldu. Resim etkinliği yaptırırken bir şeyi gösterdiğimde Hasan hepsini hemen yapmaya başlıyor, ilgisi de o yönde, çok seviyor. Sergiyi de yaparken bir ressam arkadaşımız destek verdi. Hasan'ın yetenekli olduğunu düşünüyor ve yaz tatilinde onunla çalışmaya başlayacaklar. Hasan'ın resim yeteneğinin üzerine gideceğiz" ifadelerini kullandı.

'SERGİNİN AMACI HASAN'IN YETENEĞİNİN KEŞFEDİLMESİ'

İnci, "Bu yılın başında çalışmalara başlayıp sergiye elimizden geldiğince ürün çıkartmaya çalıştık. Hazırlıklarımızı dönem başından itibaren yaptık. Hasan ile 12 tane tuval üzerine çalıştık. Bir de resim kağıdı üzerine çalıştığı resimler var. Hasan akrilik boyayı çok sevdiği için genelde akrilik boya ile çalışmalar yaptı. Bu çalışmalarda sevdiği Şimşek McQueen resimlerine ağırlık verdi. Baskı çalışmalarımız, pastel boya kullanımı ile çalışmalar vardı onlarla da sanatsal ürünler çıkarmaya özen gösterdik. Serginin amacı Hasan'ın yeteneğinin keşfedilmesi ve diğer çocuklar tarafından fark edilmesi. Sergide hedeflerimizden birine ulaştık, diğer okuldaki arkadaşları Hasan'ın resimleri görünce şaşırdılar. Hasan'ı keşfettiler, bir ressamdan ders alabilmek onun için iyi olacak" dedi.

'YETENEĞİNİ İLERLETMESİ İÇİN ÇABALIYORUZ'

Sinan Yavuz da oğlunun resme olan ilgisinin gurur verici olduğunu dile getirerek, "Oğlumuza 5 yaşında otizm teşhisi kondu. Çizmeyi çok sevmeye başlayınca hocaları da yardımcı oldu. Bu yeteneğini ilerletmesi için çabalıyoruz. Arkadaşlarıyla oynaması da iyi hissettiriyor ama çizdikçe kendi gelişimine katkı sağlıyor, hoşuna gidiyor. Karakterleri severek çiziyor. Çizgi film seyrettiği zaman kendini o dünyada hissediyor, çizdiği şekilde kendini hissediyor. Hasan'ın yeteneğini elimizden geldiği kadar hem ressam arkadaşımızla hem biz devamlı ilerletmeye çalışacağız" diye konuştu.