10 Yaşındaki Otizmli Hasan'ın İlk Resim Sergisi - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

10 Yaşındaki Otizmli Hasan'ın İlk Resim Sergisi

İzmir'in Foça ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki otizmli çocuk Hasan Hüseyin Yavuz, duygularını ifade ettiği resimlerinin sergisini açtı. Sergi, Hasan'ın resim yeteneğinin keşfedilmesi amacıyla düzenlendi.

17.04.2025 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1) 10 YAŞINDAKİ OTİZMLİ HASAN, İLK RESİM SERGİSİNİ AÇTI

İZMİR'in Foça ilçesinde otizmli Hasan Hüseyin Yavuz'un (10) duyguları, düşünceleri ve hayal gücünü yansıttığı çizimlerden oluşan 12 tuval, 12 resim kağıdı üzerine yaptığı 24 çalışma Bağarası Cemil Midilli İlkokulu bahçesinde sergilendi.

Foça ilçesinde yaşayan Bağarası Cemil Midilli İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi otizmli Hasan Hüseyin Yavuz, çizdiği resimlerde duygularını, düşüncelerini ve hayal gücünü aktarıyor. Nazmiye ve Sinan Yavuz çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan Hasan Hüseyin Yavuz'un resme olan yeteneği, geçen yıl dönem başında Özel Eğitim Öğretmeni Kerime Abdüsselamoğlu İnci tarafından keşfedildi. Yıl başından beri sergiye hazırlanan Yavuz'un ilk kişisel sergisinde akrilik, sulu ve pastel boya ile 12 tuval, 12 resim kağıdı üzerine yaptığı 24 resim ve kağıtlarla yaptığı kübist çalışmalar bulunuyor.

'YAPABİLDİKLERİNİN ÜZERİNE ODAKLANMAK İSTEDİK'

Hasan ile geçen yıl tanıştıklarını ifade eden Bağarası Cemil Midilli İlkokulu'nda Özel Eğitim Öğretmeni Kerime Abdüsselamoğlu İnci, "İlk başta çok sevdiği çizgi film karakteri Şimşek McQueen'i çizmeye başladı. Çizerken perspektife dikkat etmeye başladı. Bu yaştaki bir çocuğun hiçbir eğitim almadan o tarz çizimleri yapması ilgimizi çekti. Biz de bunun üzerine gittik. Otizm sosyal ve iletişim becerilerinde sınırlılık demek ama bu çocukların hiçbir şey yapamadığı anlamını taşımıyor. Yapabildiklerinin üzerine odaklanmak istedik. Kendisini sanatla ifade etmesini sağlamaya çalıştık. Bildiğimiz kadarıyla resimle ilgili fırça kullanımı gibi şeyler göstermeye başladık, farklı boya çeşitlerini kullanmaya başladı. Hasan'ın en çok hoşuna giden akrilik boya oldu. Resim etkinliği yaptırırken bir şeyi gösterdiğimde Hasan hepsini hemen yapmaya başlıyor, ilgisi de o yönde, çok seviyor. Sergiyi de yaparken bir ressam arkadaşımız destek verdi. Hasan'ın yetenekli olduğunu düşünüyor ve yaz tatilinde onunla çalışmaya başlayacaklar. Hasan'ın resim yeteneğinin üzerine gideceğiz" ifadelerini kullandı.

'SERGİNİN AMACI HASAN'IN YETENEĞİNİN KEŞFEDİLMESİ'

İnci, "Bu yılın başında çalışmalara başlayıp sergiye elimizden geldiğince ürün çıkartmaya çalıştık. Hazırlıklarımızı dönem başından itibaren yaptık. Hasan ile 12 tane tuval üzerine çalıştık. Bir de resim kağıdı üzerine çalıştığı resimler var. Hasan akrilik boyayı çok sevdiği için genelde akrilik boya ile çalışmalar yaptı. Bu çalışmalarda sevdiği Şimşek McQueen resimlerine ağırlık verdi. Baskı çalışmalarımız, pastel boya kullanımı ile çalışmalar vardı onlarla da sanatsal ürünler çıkarmaya özen gösterdik. Serginin amacı Hasan'ın yeteneğinin keşfedilmesi ve diğer çocuklar tarafından fark edilmesi. Sergide hedeflerimizden birine ulaştık, diğer okuldaki arkadaşları Hasan'ın resimleri görünce şaşırdılar. Hasan'ı keşfettiler, bir ressamdan ders alabilmek onun için iyi olacak" dedi.

'YETENEĞİNİ İLERLETMESİ İÇİN ÇABALIYORUZ'

Sinan Yavuz da oğlunun resme olan ilgisinin gurur verici olduğunu dile getirerek, "Oğlumuza 5 yaşında otizm teşhisi kondu. Çizmeyi çok sevmeye başlayınca hocaları da yardımcı oldu. Bu yeteneğini ilerletmesi için çabalıyoruz. Arkadaşlarıyla oynaması da iyi hissettiriyor ama çizdikçe kendi gelişimine katkı sağlıyor, hoşuna gidiyor. Karakterleri severek çiziyor. Çizgi film seyrettiği zaman kendini o dünyada hissediyor, çizdiği şekilde kendini hissediyor. Hasan'ın yeteneğini elimizden geldiği kadar hem ressam arkadaşımızla hem biz devamlı ilerletmeye çalışacağız" diye konuştu.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: DHA

Hasan Hüseyin Yavuz, Kültür Sanat, Kültür, Eğitim, Sanat, Otizm, Otizm, Çocuk, İzmir, Yaşam, Foça, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 10 Yaşındaki Otizmli Hasan'ın İlk Resim Sergisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
Hamas’tan İsrail’e misilleme 3 Merkava tankını imha ettiler Hamas'tan İsrail'e misilleme! 3 Merkava tankını imha ettiler
Sırrı Süreyya Önder’in kalp krizinden önceki son görüntüsü Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü
Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak
Gözler Merkez’in faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
Türk tekstil devi konkordato ilan etti Türk tekstil devi konkordato ilan etti
Volkan Konak’ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor Volkan Konak'ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor
Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı
Akaryakıta bir zam daha Akaryakıta bir zam daha!
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu 525 torbacı gözaltında Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu! 525 torbacı gözaltında
Ev ve araba almak isteyenler onu bekliyor Ev ve araba almak isteyenler onu bekliyor

20:45 Trump’tan ticaret savaşında yumuşama sinyali: AB ve Çin ile anlaşacağız Trump'tan ticaret savaşında yumuşama sinyali: AB ve Çin ile anlaşacağız
20:45 Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
19:59 Süleyman Soylu’dan, Özgür Özel’e 7 soru 7 cevapla 505 PKK’lı yanıtı Süleyman Soylu'dan, Özgür Özel'e 7 soru 7 cevapla 505 PKK'lı yanıtı
17:31 Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı
16:04 CHP’deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı CHP'deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı
09:48 Damak çatlatan lezzete de at ve eşek eti girdi Damak çatlatan lezzete de at ve eşek eti girdi
09:43 Arsenal Real Madrid’i sahasında da yendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale kalan son takımlar Arsenal Real Madrid'i sahasında da yendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kalan son takımlar
09:38 Turist akınına uğrayan kente girişler artık paralı olacak Turist akınına uğrayan kente girişler artık paralı olacak
09:35 İsrail’e tepki olsun diye taksitini daha ödemediği otomobilini yaktı İsrail'e tepki olsun diye taksitini daha ödemediği otomobilini yaktı
09:34 Korktuğu ameliyata arabesk müzikle girdi Korktuğu ameliyata arabesk müzikle girdi
09:32 Ezhel konserinde iğrenç olay Yaptığı hareketle hayrete düşürdü Ezhel konserinde iğrenç olay! Yaptığı hareketle hayrete düşürdü
09:24 Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2025 22:42:52. #7.12#
SON DAKİKA: 10 Yaşındaki Otizmli Hasan'ın İlk Resim Sergisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement