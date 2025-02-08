100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti! - Son Dakika
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Yaşam

100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti!

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Mersin'de bir çiftçi, para etmiyor gerekçesi ile 100 dönümlük tarlasını traktörlerle sürerek yerle bir etti.

08.02.2025 20:30
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Mersin'de marulun para etmediğini gerekçe gösteren bir çiftçi, 100 dönümlük tarlasını sürerek imha etti.

AKILALMAZ GÖRÜNTÜLER

Meyve-sebze fiyatları enflasyonun yanı sıra fırsatçılar yüzünden artarken, Mersin'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

100 DÖNÜMLÜK TARLASINI İMHA ETTİ

Bir çiftçi, para etmediği gerekçesiyle 100 dönümlük marul tarlasını traktörlerle sürerek yerle bir etti. Tarla kullanılamaz hale gelirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti!

Ekonomi, Mersin, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Recep Soy:
    Yine ayyaş bir provakotör. Basit, ucuz algı yapma peşinde. 126 242 Yanıtla
  • Doğrucu Davud:
    bu arkadaş yalancı arkadaşlar CHP militanı kendisi 13 gün önce tanesini 15 TL den vermedi bı arkadaşa 1 tır alacaktı 18 TL istedi yalancı iftiracı 125 195 Yanıtla
  • Anazarbus :
    Cinnet hali dışında ki bahaneler şovdur. Zarar etmiş olabilir , verirsin bir yarıcıya zararını azaltırsın. Tavuk çiftliğine verirsin , çağırırsın bir davarcı hayrına otlak yaparsın. Ama bu şov 115 178 Yanıtla
  • ali Gültekin:
    O traktör e az 1 milyon, Mersin'de öyle 100 dönüm bi yer en az 30-40 milyon TL. Marul para etmedi iki hat atmış dikkat çekmek amaç şov. 94 125 Yanıtla
  • Sefa Kara:
    Pazarda 50-60 TL en satılıyor. Bu nasıl iş 116 8 Yanıtla
  • Mehmet Atilgan:
    100 yüz dönüm çokta bı şey değil pazarda iyisi 60 lira kötüsü 20 lira toplayıp 35 liradan versen pazarda aracı olmadan çokta iyi kazanirsin 63 51 Yanıtla
  • BAŞBUĞ SUAT:
    devlet el koyacak bu vatan hainlerinin tarlasına 7 95 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    nasıl para etmiyor daha bu gün 40 tl ye aldım hayret ediyorum ya 82 8 Yanıtla
  • Ersin Çetinkaya:
    çiftçiden 10 tl ye alıyorlar vatandaşa gelene kadar 40-50 oluyor sonra enflasyon olarak haneye geri dönüyor denetlemezsen olacağı bu gerçi denetleme olsada birşey olmuyor ÇÜNKÜ ÜLKEDE SUÇLUYA KRAL GİBİ BAKILIYOR caydırıcı ceza yok ödül var 80 5 Yanıtla
  • Selçuk SEFEROĞLU:
    almıştır dolarları arkadan arkaya şükürsüzlük işte şu mu yakıyomuş traktör leri acaba insanların beynini küçümsemeyin 2 74 Yanıtla
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