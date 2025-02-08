Mersin'de marulun para etmediğini gerekçe gösteren bir çiftçi, 100 dönümlük tarlasını sürerek imha etti.
Meyve-sebze fiyatları enflasyonun yanı sıra fırsatçılar yüzünden artarken, Mersin'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
Bir çiftçi, para etmediği gerekçesiyle 100 dönümlük marul tarlasını traktörlerle sürerek yerle bir etti. Tarla kullanılamaz hale gelirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Son Dakika › Yaşam › 100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti! - Son Dakika
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