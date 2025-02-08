100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti!

Yaşam

Narin\'in babası harekete geçti! Verilen bir cezaya itiraz etti

Mersin'de marulun para etmediğini gerekçe gösteren bir çiftçi, 100 dönümlük tarlasını sürerek imha etti.

AKILALMAZ GÖRÜNTÜLER

Meyve-sebze fiyatları enflasyonun yanı sıra fırsatçılar yüzünden artarken, Mersin'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

100 DÖNÜMLÜK TARLASINI İMHA ETTİ

Bir çiftçi, para etmediği gerekçesiyle 100 dönümlük marul tarlasını traktörlerle sürerek yerle bir etti. Tarla kullanılamaz hale gelirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.