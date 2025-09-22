40 Yıl Sonra Düğün Hayali Gerçekleşti - Son Dakika
Yaşam

40 Yıl Sonra Düğün Hayali Gerçekleşti

40 Yıl Sonra Düğün Hayali Gerçekleşti
22.09.2025 16:49
Bozyazı'da 40 yıl önce kaçarak evlenen çift, gelinlik ve damatlık giyerek hayallerini gerçekleştirdi.

Mersin'de 40 yıl önce kaçarak evlenen Orhan Takmet (65) ile Halide Takmet (57) çifti, gelinlik ve damatlık giyip, düğün yaptı. 4 çocuk, 9 torun sahibi Takmet çifti, kına yakıp, davullu zurnalı düğün yaparak hayallerini gerçekleştirdi.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde Denizciler Mahallesi Çokoluk Yaylası'nda yaşayan Orhan Takmet ile Halide Takmet, 40 yıl önce kaçarak evlendi. Çiftin geçen sürede 4 çocukları ile 9 torunları oldu.

GELİNLİK VE DAMATLIĞI 40 YIL SONRA GİYDİLER

Eşinin gelinlik giyme hayalini bilen Orhan Takmet, Dereköy Muhtarı Gürel Bolluk ve arkadaşlarının desteğiyle hayallerini gerçekleştirmek için düğün hazırlığını başladı. 4 çocuk annesi Halide Takmet düğün öncesinde bindallı giyerek kına gecesi yaptı. Kına gecesinde çift ilk danslarını etti, ardından da davetlilerle oynadı.

Kına gecesinin sabahında düğün için gelinliğini giyen Halide Takmet kırmızı kuşağı ağabeyi tarafından bağlandı. Daha sonra çift ve davetliler davul zurna eşliğinde oyunlar oynadı. Kazanlarla yemeklerin pişirilip davetlilere ikram edildiği düğün pasta kesilmesinin ardından gelin çiçek fırlatılmasıyla tamamlandı.

"40 YILLIK HAYALİMDİ"

Eşiyle kaçarak evlendiklerini belirten Halide Takmet, 40 yıldır gelinlik giymeyi hayal ettiğini söyledi. Bir düğünde olması gereken tüm detayların yerine getirildiğini belirten Halide Takmet, "40 senelik hayalimdi, gerçek oldu. Kına ve düğün yaptık, çok güzel oldu. 3 oğlum, 1 kızım, 9 torunum var. Çok mutlu oldum" dedi.

"İÇİMDE BİR HEVES VARDI"

Damat Orhan Takmet ise "Hanım 'Bir gelinlik giyemedim' derdi. İçinde bir heves vardı. Ben hanıma 'Ben sana gelinlik giydiririm ama düğün yaparsak' dedim. Hanım da 'Yapalım' dedi bir olduk yaptık. Benden evvel hanımım çok memnun oldu. Çünkü her kadının içinde bir gelinlik giyme hayali vardır. Gençlere de tavsiyemiz düğünden kaçmasınlar, bu mutluluğu tatsınlar" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Damatlık, Bozyazı, Magazin, Mersin, Kültür, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 40 Yıl Sonra Düğün Hayali Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
