6 Şubat anmasında bayrak krizi: Herkes başımıza vali kesildi - Son Dakika
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Yaşam

6 Şubat anmasında bayrak krizi: Herkes başımıza vali kesildi

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Kırşehir'de 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için düzenlenen programda bayrak krizi yaşandı. Törende Kırşehir Belediyesi'nin bayrağına yer verilmemesine tepki gösteren Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu "Herkes başımıza Vali kesildi. Hem ortak program yapalım diyorsunuz. Hem de belediyenin bayrağını koymuyorlar. İki tane çapsız burayı yönetmeye çalışıyorlar" dedi.

06.02.2025 13:33
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Kırşehir Cacabey Meydanı'nda 6 Şubat Depremlerinde hayatını kaybeden canları anmak için program düzenlendi. Cacabey Meydanı'nda düzenlenen programa Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ahmet Yıldırım, Kırşehir İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal, İl Müdürleri, kurum ve kuruluş yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BELEDİYE BAYRAĞINI GÖREMEYİNCE TEPKİ GÖSTERDİ

Kırşehir Valiliği, Kırşehir Belediyesi ve AFAD Müdürlüğü ortak programı Cacabey Meydanı'nda saat 10.00'da gerçekleşti. Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu gerçekleşen programda Kırşehir Belediyesi'nin bayrağının olmamasına tepki gösterdi.

"HERKES BAŞIMIZA VALİ KESİLDİ"

Medya Kırşehir'in haberine göre Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu "Bayrak koydurmuyorlar. Bir tane bile belediyenin bayrağını koydurmuyorlar. Herkes başımıza Vali kesildi. Toplanın arabalarınızı alın gidin buradan. Hem ortak program yapalım diyorsunuz. Hem de belediyenin bayrağını koymuyorlar. İki tane çapsız burayı yönetmeye çalışıyorlar" dedi.

"BELEDİYEYİ NEDEN DIŞLIYORSUNUZ?"

Kırşehir Vali Yardımcısı Alper Balcı'nın sakinleştirmesi üzerine tekrar program alanına dönüş yapan Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, "Belediyeyi niye dışlıyorsunuz?" diye sordu.

BAYRAK GELDİ AMA...

Ardından bayrağın program alanına yerleştirilmesi söylendi. Ancak bayrağı tepkiden sonra koymaya çalışan yetkililere ise Başkan Ekicioğlu, "Koymayın, istemiyorum, kaldırın." diye seslendi. Medya Kırşehir'de yer alan habere göre Vali Murat Sefa Demiryürek ise "Tamam başkanım, tamam. Yeter artık" diye cevap verdi.

6 Şubat anmasında bayrak krizi: Herkes başımıza vali kesildi

Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir Belediyesi, Kırşehir Belediyesi, Kırşehir, 3-sayfa, Gündem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 6 Şubat anmasında bayrak krizi: Herkes başımıza vali kesildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Necati Kaya:
    Akp ve onun maşaları kendilerinden başka bir yonetimi kabullenemiyorlar. Ama 2 yıl sonra hepsi gidecek. Nereyemi. Yargılanmaya. 108 84 Yanıtla
    Kadir Kartav:
    2 yıl geçsin görürsün kim kimi yargılıyormuş. Öyle koltuğgunuzdan rahat rahat sallamak kolay demi. 0 0
  • Murat:
    belediye başkanı HAKLI 103 58 Yanıtla
  • Murat Gürsen:
    Tozuttular artık. 77 55 Yanıtla
  • OZGUR BUYUK:
    Yine CHP yine KAOS :( Kurultayları olur KAOS, Anma olur KAOS, Seçim olur KAOS, Yargılık durum olur KAOS, Cumhurbaşkanı adayı olur KAOS, İnanç olur KAOS ..... Allah rızası için şunları bu memlekete şehirlere bela etmeyin... 27 89 Yanıtla
  • miray:
    Doğru Karar 59 21 Yanıtla
  • sus ceo:
    Valiler herkesin valisidir. Sayın Valiler herhangi bir kişi veya Parti'nin valisi değildir. 56 9 Yanıtla
  • kimim ben:
    hepside show yapma derdinde başkanım, sen bakma onlara abbas gidici, en fazla 2 yıl daha yaparlar ne yaparlarsa 34 14 Yanıtla
  • şakir:
    vali devlet adamıdır hükümet adamlıgı yapmayın 30 4 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    CHP'li belediye başkanı vermiş olduğu tepki ile haklıdır. Ama sanki biraz fazla nazlanmış. kaldırın istemiyorum falan hol olmamış. 15 5 Yanıtla
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