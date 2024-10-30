600 yıllık geçmişe sahip: Tarihi yapının son hali yürekleri burktu - Son Dakika
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Yaşam

600 yıllık geçmişe sahip: Tarihi yapının son hali yürekleri burktu

600 yıllık geçmişe sahip: Tarihi yapının son hali yürekleri burktu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bulunan, her gün yüzlerce kişinin ziyaret ettiği Mir Abdal Camii ve Memuzin Türbesi'nin bakımsız hali, yürekleri burkuyor. Tarihi Alan içindeki yapılarda ki derin çatlaklar ise tehlike saçıyor.

30.10.2024 17:24
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde 600 yıllık geçmişe sahip Mir Abdal Caminin de içinde bulunduğu alanın bakımsız hali, yürekleri burkuyor. Her gün ziyaretçi akınına uğrayan ve Memuzin türbelerinde bulunduğu tarihi alan, sahipsizlik nedeniyle büyük bir tehlike altında.

Daha önce restore edilen iki kapısından birisi olan Memuzin Bulvarı giriş kapısında bulunan derin çatlaklar büyük tehlike oluşturuyor. Ziyaretçiler yetkililere çağrıda bulunarak yıkılma tehlikesi olan yapı için önlem alınmasını istedi.

600 yıllık geçmişe sahip: Tarihi yapının son hali yürekleri burktu

"YIKILMAK ÜZERE"

Tarihi alanın restore edilmesi gerektiğini ifade eden Edip Ataç, "Burası tarihi Mir Abdal Cami yapısıdır. Arkamda gördüğünüz caminin giriş kapısı yıkılmak üzere. Daha önce burası restore edilmişti, şu an derin çatlaklar olduğu için yıkılmak üzere. Kapının üzerinde bulunan büyük taşlar yola savrulmuş durumda. Gördüğünüz gibi yapı yıkılma ile karşı karşıya. Burası tarihi bir yer olduğu için günde binlerce kişinin ziyaret ettiği bir yer. Tarihi alan içerisinde Mir Abdal medresesi ve Memuzin türbesi bulunuyor. Ama maalesef burası sahipsiz bırakılmış durumda. Sahipsiz kalan bu tarihi alanında temizlenmesi, düzenlenmesi lazım. Bahçe kurumuş, su havuzu çöplerle dolmuş, gelen misafirlere buranın tarihini anlatacak görevlilerde bulunmuyor. Derin çatlakların olduğu giriş kapısı birisinin üzerine düşerse büyük bir facia yaşanabilir. Bölge kültür müdürlüğüne ve yetkililere çağrıda bulunuyoruz. Tarihi alanın restore edilip yeniden halkın hizmetine sunulmasını istiyoruz" dedi.

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Son Dakika Yaşam 600 yıllık geçmişe sahip: Tarihi yapının son hali yürekleri burktu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Emre Öztürk:
    devlet Iraklı Suriyeli besleyene kadar yapsın 37 21 Yanıtla
    MUHAMMED EBZAL:
    Belediye de pkk yi desteklesin 0 1
  • Faruk Koç:
    Kiliseler dururken oraları yaptırmaya sıra gelmez. Milyonlar harcar önce hiç cemaatı olmayan kiliseleri ayağa kaldırırız ! 25 5 Yanıtla
  • Yazı Yorum..:
    Edip bey boşuna uğraşma !! O memlektte YALAN,KÜFÜR,YEMİN,CEHALET VE HASET varoldukça ne tarihi yapısından nede insanından hiçbirşey çıkmaz.. 1 3 Yanıtla
  • Ömer Faruk Kurt:
    normaldir dem partli belediye paralari böyle tarhi eserleremi harcar 0 1 Yanıtla
  • Sedat Yeşilyol:
    acilen el atılmalı bu güzel eserlere kendi haline bırakılmamalı. 1 0 Yanıtla
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