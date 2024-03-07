Ünlü oyuncu Berna Laçin, 9 saat süren ameliyattan çıktı: Nadir görülen bir vakayım - Son Dakika
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Yaşam

Ünlü oyuncu Berna Laçin, 9 saat süren ameliyattan çıktı: Nadir görülen bir vakayım

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Omuriliğinde yaşadığı problem nedeniyle yürüyemez hale gelen Berna Laçin, 9 saat süren zor bir ameliyat oldu. 3 omuruna 6 tane vida takılan Laçin, hasta yatağından yaptığı açıklamada durumunun nadir görüldüğünü ve okulda ders niteliğinde okutulacağını söyledi.

07.03.2024 09:56  Güncelleme: 10:01
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Geçtiğimiz günlerde tek kişilik oyun için Denizli'nin Pamukkale ilçesine giden ünlü oyuncu Berna Laçin, bir anda rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Tüm oyunlarını iptal eden Laçin acil olarak ameliyata alındı. Operasyonu 9 saat süren ve sağlık durumu iyiye giden Laçin, hasta yatağından yaptığı paylaşımla son durumunu anlattı.

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Çok ciddi bir ameliyat geçirdiğini ve durumunun ders niteliğinde olduğunu belirten Laçin, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Ameliyat sonrası Prof.Dr. Azmi Hamzaoğlu geldi ve hocamız durumu şöyle açıkladı: 'Ameliyat 9 saat sürdü ve çok zor bir ameliyattı, sırtta, omurlar arasından çıkan disk omurilik zarını yırtmış ve içeri batmış, aşırı kemikleşmiş, karşısında da benzer bir disk daha çıkmış o yüzden ameliyat çok uzun sürdü. Onları temizleyip aldık, üç omura toplam altı tane vida yerleştirip plaka ile kapattık. Çok çok nadir gözüken bir vaka, bunu ders olarak da okutacağız. Omuriliğin kendini tamir etmesi için bir hafta-on gün hastanede yatağa bağlı kalacak, hiç kalkmayacak, kendini iyice tamir etsin ondan sonra oturtup yürütürüz. Ameliyat çok başarılı geçti, yürümen mucize zaten o halde bu kadar süre nasıl idare ettin o ayrı hikaye…' Arayan soran tüm dostlara çok teşekkür ediyorum. Ziyaretçi kabulünden Azmi hoca pek hoşlanmıyor. Yanımda olduğunuzu biliyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum. İyi günlerde buluşmak üzere…"

9 saat süren ameliyattan çıkan Berna Laçin, son durumunu anlattı
9 saat süren ameliyattan çıkan Berna Laçin, son durumunu anlattı
Ünlü oyuncu Berna Laçin, 9 saat süren ameliyattan çıktı: Nadir görülen bir vakayım

Berna Laçin, Magazin, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Ünlü oyuncu Berna Laçin, 9 saat süren ameliyattan çıktı: Nadir görülen bir vakayım - Son Dakika

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