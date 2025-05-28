Ağlasun'da Çocuk Oyunları Şenliği

BURDUR'un Ağlasun ilçesinde Çocuk Oyunları Şenliği düzenlendi. İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen Çocuk Oyunları Şenliği'ne Ağlasun Kaymakamlığı, Ağlasun Belediyesi, il ve ilçe jandarma komutanlıkları ile emniyet teşkilatı da destek verdi. Gençlik ve Spor Müdürlüğü stadyumunda gerçekleştirilen şenliğe Kaymakam Metin Eyyüpkoca, Belediye Başkanı Ali Ulusoy, daire amirleri, çocuklar ve aileleri katıldı. Şenlikte şişme kaydıraklar, zıpzıplar, palyaçolar, oyun parkurları yer aldı. Çocuklara polis ekiplerince maket binek otomobillerle yaya ve trafik eğitimi verildi. Jandarma tarafından da 10 yaşındaki eğitimli 'Kargın' adlı köpekle cezaevinden kaçan bir firariyi yakalama sahnesi canlandırıldı. Öğretmenler ise çocuklarla halat çekme ve çuval yarışmaları düzenledi.Kaymakam Metin Eyyüpkoca, "Gayemiz binlerce yıllık tarihi izler taşıyan Sagalassos'umuza, Ağlasun'umuza çocuklarımızı hem tarihle hem oyunla hem de bu coğrafyada bir araya getirerek mutlu bir gün düzenlemekti. Çocuklarımız eğitim ve öğretim yılında çok çalıştır, çok yoruldu. Öncelikle minik çocuklarımızla birlikte hem sınav streslerini hem de karne hediyesi olarak böyle bir organizasyona imza attık. Umarım bundan sonraki organizasyonlarımız da bu kadar canlı ve heyecanlı geçecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Haber- Kamera: Sadun KILIÇ/AĞLASUN,