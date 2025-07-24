Sanatçı Nurettin Rençber\'in doktor yeğeni evinde ölü bulundu

Mersin'in Erdemli ilçesinde, sanatçı Nurettin Rençber'in yeğeni olan aile hekimi Dr. Osman Aydın (48), evinde ölü bulundu. 9 yıldır Limonlu Mahallesi'nde görev yapan Aydın'ın ani ölümü, mesai arkadaşlarını ve çevresindekileri yasa boğdu.

Olay, Limonlu Mahallesi Demirtaş 4 Sitesi C Blok'ta meydana geldi. Dr. Osman Aydın'dan uzun süre haber alamayan iş arkadaşları, kendisine telefonla ulaşmaya çalıştı. Aydın'ın telefonu açmaması üzerine durum, site görevlisine bildirildi. Daireye balkondan giren görevli, Aydın'ı mutfak kısmında yerde hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, Aydın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ölüm haberini alan komşuları ve mesai arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

Bekar olduğu öğrenilen Dr. Osman Aydın'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Mersin Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.