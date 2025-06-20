Aile ve Sıfır Atık Eğitimi - Son Dakika
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Aile ve Sıfır Atık Eğitimi

Aile ve Sıfır Atık Eğitimi
20.06.2025 21:05
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Bakan Göktaş, ailelerin sıfır atık bilinci ile daha temiz bir gelecek inşa edeceğini vurguladı.

Esra GÜNTEPE-Harun ŞAHBAZOĞLU/İSTANBUL, - BAŞAKŞEHİR Emin Saraç Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Sıfır Atık Eğitim ve Uygulama Programı'na katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bir insanın hayata dair ilk izlenimini, ilk bilgilerini edindiği yer ailedir. Bu anlamda aile, sadece bir çatı altında birlikte yaşamak değil. Bize değerlerimizi, alışkanlıklarımızı, kim olduğumuzu söyleyen, aktaran güçlü bir yapıdır" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve SODAM iş birliği ile Başakşehir'de 'Sıfır Atık Eğitim ve Uygulama Programı' düzenlendi. Programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile birlikte Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağırbaş ve birçok davetli katıldı.

'TÜKETİM KÜLTÜRÜ KAPIMIZI ÇALDI VE EŞYALAR DEĞERİNİ KAYBETMEYE BAŞLADI'

Programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bir insanın hayata dair ilk izlenimini, ilk bilgilerini edindiği yer ailedir. Bu anlamda aile, sadece bir çatı altında birlikte yaşamak değil. Bize değerlerimizi, alışkanlıklarımızı, kim olduğumuzu söyleyen, aktaran güçlü bir yapıdır. Annelerimiz ellerindeki malzemeleri değerlendirir, mutfaklarında yeni lezzetler yaratırdı Babalarımız eski eşyaları tamir edip hayata döndürürdü. Her eşyanın bir hikayesi, bir kıymeti vardı. Ancak zamanla bu anlayış değişti. Tüketim kültürü kapımızı çaldı ve eşyalar değerini kaybetmeye başladı. Tamir etmek zahmetli, yenisini almak daha kolay hale geldi. Böylece aile sofralarımızda, evlerimizde görünmeyen bir misafir yer aldı: Atık bu misafiri uğurlamak içinse, hayatlarımıza yeni bir anlayış girdi. O da sıfır atık" dedi.

'2 BİN 500 PERSONELİMİZLE BİRLİKTE BAŞLADIK'

Bakan Göktaş, "Sıfır atık eğitimleriyle, çevre bilincini ve sıfır atık kültürünü tek tek hanelere götürüyoruz. Diğer yandan kadınların, gençlerin, çocukların sosyal ve ekonomik hayatta daha güçlü var olabilmelerini sağlayan Aile Destek Merkezi (ADEM) ve Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM)'larımız ise sıfır atığı günlük yaşamın bir parçası haline getirdi. Şimdi bu merkezlerimizde, geri dönüşümden doğan yeni üretim hikayeleri yazılıyor. 2 bin 500 personelimizle birlikte başlattığımız sıfır atık eğitimleriyle hem sıfır atık bilincini yaygınlaştırıyor hem de atıklardan dönüştürülen ürünlerle ekonomik katkı sağlıyoruz" dedi.

'2025 AİLE YILINDA ANLAMLI ETKİNLİK'

Bakan Göktaş, "Bu anlamda binlerce hayatın, yeniden şekillenen bir bilincin adımlarına şahitlik ediyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki, güçlü aile, sağlıklı nesiller ancak temiz şehirlerle ve korunmuş doğal yapısıyla mümkündür. Doğa ve insan bir bütünün iki ayrılmaz parçasıdır. O yüzden 'Ailemiz geleceğimiz' diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle ilan ettiğimiz 2025 Aile Yılında ailemizi, yani geleceğimizi koruyacak çalışmalarımıza hız kazandırdık. 2025 Aile Yılında da aileyi merkeze alan, doğayı gözeten, değerlerimizi yaşatan çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Aileden öğrendiğimiz değerlerin bir yansıması olan sıfır atık anlayışıyla ortak evimiz dünyamızı daha yaşanabilir kılacağız. Evlatlarımıza kıymetli bir miras olarak bırakacağız" dedi.

Kaynak: DHA

Mahinur Özdemir Göktaş, Başakşehir, Ekonomi, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Aile ve Sıfır Atık Eğitimi - Son Dakika

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