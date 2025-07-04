İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'nin birçok noktasında devam eden orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya açıklamasında, "İlk etapta AFAD olarak 30 milyon TL aktarmıştık. 60 hanemize toplam 5 milyon 745 TL nakdi ödemesini hemen 1 gün içerisinde yaptık" ifadelerini kullandı.
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4.07.2025 20:10:19. #7.11#
SON DAKİKA: Ali Yerlikaya: Orman yangınından etkilenen 60 haneye 5 milyon 745 bin lira nakdi destek yaptık - Son Dakika
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