Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden tepki çeken adım! Sit alanına reklam panosu diktiler - Son Dakika
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Yaşam

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden tepki çeken adım! Sit alanına reklam panosu diktiler

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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Güvenpark'ta bulunan sit alanına reklam panosu dikmesi tepki çekti. ABB yaptığı açıklamada kurulan elektronik panonun geçici bir uygulama olduğunu, yeni yıl kutlamaları kapsamında, şehir estetiğini artırmak ve vatandaşlara duyuru yapılmasını kolaylaştırmak amacıyla yerleştirildiğini bildiren bir açıklama yaptı.

19.12.2024 20:27  Güncelleme: 20:37
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Ankara'da Kızılay'ın merkezinde bulunan Güvenpark'ta "1. Derece Doğal Sit Alanı'nda" yer alan bölgede Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin reklam panosu inşasına başlaması tepkilere neden oldu.

BAKANLIK İNCELEME BAŞLATTI

Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin 11 Aralık'taki şikayeti üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri parkta inceleme yaptı. Montajın anıt heykelin koruma alanı içerisinde yapıldığı belirlendi. Hem ilk kentsel tasarım projesinde hem de revize kentsel tasarım projesinde alanda dijital reklam panosu ile ilgili onaylı her hangi bir kentsel tasarım projesi yer almadığı belirlendi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

ABB'den yapılan açıklamada ise kurulan elektronik panonun geçici bir uygulama olduğu, yeni yıl kutlamaları kapsamında, şehir estetiğini artırmak ve vatandaşlara duyuru yapılmasını kolaylaştırmak amacıyla yerleştirildiği bildirildi.

ABB'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: "Kızılay Güvenpark'ta kurulan elektronik pano yalnızca geçici bir uygulamadır. Aynı zamanda da sökülüp takılabilir bir şekilde inşa edilmiş olup kalıcılığı söz konusu değildir. Bu pano, yılbaşı ve yeni yıl kutlamaları kapsamında, şehir estetiğini artırmak ve vatandaşlara duyuru yapılmasını kolaylaştırmak amacıyla yerleştirilmiştir.

Süreç, yılbaşı atmosferine katkı sağlamak adına sınırlı bir süreyi kapsayacak şekilde planlanmıştır. Söz konusu panonun herhangi bir kalıcı proje kapsamında olmadığı ve ilgili yasal prosedürler çerçevesinde hareket edildiği konusunda tüm kamuoyunu bilgilendiririz. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman şehir kültürünü ve tarihi değerleri koruma hassasiyetine sahip olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz."

Ankara Büyükşehir Belediyesi\'nden tepki çeken adım! Sit alanına reklam panosu diktiler

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Güvenpark, 3-sayfa, Ankara, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden tepki çeken adım! Sit alanına reklam panosu diktiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Sk 06:
    yıllarca i.gökçek dikti anıtın önüne gıkınız çıkmadı çekemediniz başkanları 34 14 Yanıtla
  • Huseyin Yagmur:
    Admin iyice şaşırdın sen tam AKP gençlik kolu oldun 31 13 Yanıtla
  • Yaşar kemal Çanakcı:
    Ankara'yı parsel parsel satanlara da tepki gösterildi mi? 15 10 Yanıtla
  • Vatandaş Rıza:
    bağsura para lazim 13 10 Yanıtla
  • onur pari:
    Ülkede dikili ağaç bırakmayanlara sesiniz çıkmıyor. Sıktı artık parti taraftarlığınız. 9 6 Yanıtla
  • Erbay Mercan:
    nerde boktan iş varsa mansur o işlerle uğraşıyor bunlara harcayacağın parayı yola harca sana istanbul trafiğini geçti ankara trafiği 8 6 Yanıtla
  • Şevket Yıldırım:
    iyi ya yeşil alanı satmamış reklammvermiş ,bırakın artık partizanlığı 6 4 Yanıtla
  • mrtymn null:
    Helal olsun onunda hakki 4 2 Yanıtla
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