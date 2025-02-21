Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; Ankara'nın Elmadağ ilçesine bağlı Karacahasan Mahallesi'nde saat 09.36'da 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.1 kilometre olarak ölçüldü. AFAD Deprem Dairesi ise depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirdi.
Ankara'da pazartesi günü de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Etimesgut'ta meydana gelen depremin derinliği 5 kilometre olarak ölçülmüştü.
Son Dakika › Yaşam › Ankara'da 3 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)