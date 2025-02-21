Ankara\'da 3 büyüklüğünde deprem

Kaho Kroyf:

yüksek enerji üreten depremler değil bunlar en fazla 5 ve biraz üzeri depremler beklenir çevre ilçelerinde o da merkezi etkilemez ancak bu haberin şöyle bir faydası olabilir ankara'mıza depremden dolayı çok yoğun bir göç aldı ilimiz zemini sağlam olan başka illere de vatandaşların rağbet göstermesini istiyoruz