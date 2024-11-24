Ankara-İstanbul yolunda yoğun kar nedeniyle trafik durdu, vatandaşlar dakikalarca yolda bekledi

Yaşam

Al-Nassr yapılan taklifi en sonunda kabul etti

Ankara- İstanbul yolunda kar yağışı ve buna bağlı olarak yaşanan kazalar nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından yurtta soğuk hava ve kar etkili olmaya başladı. Ankara-İstanbul yolu üzerinde yakınlarında şiddetli kar yağışı ve buna bağlı yaşanan kazalar nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Ankara'dan İstanbul'a gitmekte olan vatandaşlar, Bolu Tüneli'ne 10 km kala trafik akışının durması nedeniyle bir süre yolda beklemek zorunda kaldı.

ARAÇLARINDAN İNEREK YOLDA BEKLEDİLER

Kar yağışı nedeniyle yolların buz tuttuğu görüldü. Şiddetli kar yağışı ve yoğun tipinin hakim olduğu bölgede, bazı vatandaşlar, trafik akışının durması nedeniyle araçlarından inerek yolda bekledi.