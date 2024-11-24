Ankara-İstanbul yolunda yoğun kar nedeniyle trafik durdu, vatandaşlar dakikalarca yolda bekledi - Son Dakika
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Yaşam

Ankara-İstanbul yolunda yoğun kar nedeniyle trafik durdu, vatandaşlar dakikalarca yolda bekledi

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün art arda uyarıları sonrası yurt genelinde soğuk hava ve kar yağışı etkili olurken Ankara-İstanbul yolunda yaşanan kazalar nedeniyle trafik durma noktasına geldi. İstanbul'a gitmeye çalışan vatandaşlar Bolu Tüneli'ne 10 km kala trafik akışının durması nedeniyle bir süre yolda beklemek zorunda kaldı.

24.11.2024 12:37  Güncelleme: 12:53
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Ankara- İstanbul yolunda kar yağışı ve buna bağlı olarak yaşanan kazalar nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından yurtta soğuk hava ve kar etkili olmaya başladı. Ankara-İstanbul yolu üzerinde yakınlarında şiddetli kar yağışı ve buna bağlı yaşanan kazalar nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Ankara'dan İstanbul'a gitmekte olan vatandaşlar, Bolu Tüneli'ne 10 km kala trafik akışının durması nedeniyle bir süre yolda beklemek zorunda kaldı.

ARAÇLARINDAN İNEREK YOLDA BEKLEDİLER

Kar yağışı nedeniyle yolların buz tuttuğu görüldü. Şiddetli kar yağışı ve yoğun tipinin hakim olduğu bölgede, bazı vatandaşlar, trafik akışının durması nedeniyle araçlarından inerek yolda bekledi.

Ankara-İstanbul yolunda yoğun kar nedeniyle trafik durdu, vatandaşlar dakikalarca yolda bekledi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yaşam Ankara-İstanbul yolunda yoğun kar nedeniyle trafik durdu, vatandaşlar dakikalarca yolda bekledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Aytac Uygur:
    İmamoğlu’na ya da Yavaş’a giydiren yok mu? çok şaşırdım!!! 21 3 Yanıtla
  • Vatan Sever:
    Günlerdir metoroloji uyarıyor ve bu kurum devletin kurumu neden Karayolları hiçbir önlem almadı acaba Ülkenin tuzumu bitti yoksa yolları açmak için işe gitmesi yandaşmı kalmadı ? çalışan hısım akraba torpille çalışanlar evinde oturup maaş almasın gönderin biraz sokakalarda çalışsınlar. 16 4 Yanıtla
  • Muhammed null:
    inanin yolda kalanlarda tabiki zorluk yasamistir ama icten ice mutlu olmustur. Kara hasret kaldik. 12 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Tamam Yandık Daha Kar Haberi Bitmez 7 0 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    Olağan üstü doğal afetlerle kimse başa çıkamaz.burada hep devleti suçlayan zevatlar var. Birazda sürücü kardeşim, kar lastiği zincirini, tedbirini al, hatta mümkünse böyle havalada yola çıkma demek yerine birlerini suçlama.İşte muhalif olmak böyle bir şey. 2 1 Yanıtla
  • İlhan Güzel:
    Kayseri den Elbistan'da gidecektik yola çıkarmadık yollar kapalı 3 0 Yanıtla
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