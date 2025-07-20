Antalya\'da Sıcaklık Rekoru: 44 Derece

HİSSEDİLEN sıcaklığın 44 dereceyi bulduğu Antalya'da serinlemek isteyenler, soluğu sahillerde aldı.

Termometrelerin 37 dereceyi gösterdiği Antalya'da, nem oranının yüzde 90'a ulaşmasıyla hissedilen sıcaklık 44 dereceyi buldu. Yerli ve yabancılar, serinlemek için sahillerin yolunu tuttu. Denizden esen rüzgar serinletmeye yetmeyince vatandaşlar, çareyi 30 derece sıcaklıktaki denize girmekte buldu. Turizm sezonunun en yoğun günlerinin yaşandığı Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk dikkati çekti. Kimileri plaj şemsiyelerinin gölgesinde serinlemeye çalışırken, bazılarıysa tehlikeye aldırmadan kayalıklardan denize atladı.

Serinlemek için sahile geldiğini belirten Mehmet Ali Demir (15), "Hava o kadar sıcak ki ancak denize girince serinliyoruz. Nem oranının yüksek olması sıcaklığı artırıyor. Dışarıda durulacak gibi değil hava. Sıcaklara artık dayanamıyoruz. Denize giriyoruz ama deniz de sıcak" dedi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, sıcaklıkların cuma gününe kadar mevsim normallerinin 7 ila 10 derece üzerinde seyredeceği uyarısında bulundu. Antalya'da sahillerdeki kalabalığın gün boyu devam etmesi bekleniyor.