Ebru Gündeş'in Ferdi Tayfur anısı - Son Dakika
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Yaşam

Ebru Gündeş'in Ferdi Tayfur anısı

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Arabesk müziğin en önemli isimlerinden Ferdi Tayfur'un vefatı sanat dünyasını derinden sarstı. Pek çok ünlü isim Tayfur hakkında üzüntülerini dile getirirken Ebru Gündeş'in yıllar önce O Ses Türkiye isimli programında anlattığı Ferdi Tayfur anısı tekrar gündem oldu.

03.01.2025 12:01  Güncelleme: 12:52
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Antalya'da özel bir hastanede tedavi gören usta sanatçı Ferdi Tayfur, karaciğer ve böbrek yetmezliği nedenlerine bağlı olarak dün akşam hayata gözlerini yumdu. 79 yaşındaki şarkıcının ölüm haberi, sanat dünyasını yasa boğdu. Ünlü isimlerden paylaşımlar peşi sıra gelirken, Ebru Gündeş'in bir dönem anlattığı Ferdi Tayfur anısı yeniden gündeme geldi.

Ebru Gündeş, O Ses Türkiye yarışmasında jüri üyesiyken Ferdi Tayfur ile anısını anlatırken sanatçının bir konserinde büyük bir şaşkınlık yaşadığını söylemişti. Konserde seyircilerin hep bir ağızdan şarkıya eşlik ettiğini dile getiren Gündeş o anları şöyle anlatmıştı: "Ferdi Tayfur hakikaten çok büyük usta. Ben birçok büyük ustayı dinledim, sahnede izledim. Bir Ferdi Tayfur konserine şahit olmuşluğum var. Bunu anlatmak istiyorum.

"BEN BÖYLE BİR FANATİZM GÖRMEDİM"

Çıktı daha bir tek lafını söyledi, şarkının geri kalan hiçbirini söyleyemedi. Seyirci söylüyor. Adamcağız sahnede kalmak durumunda kaldı. Ben böyle bir fanatizm görmedim. Gerçekten Türkiye'nin en önemli mihenk taşlarından biridir. Buradan selam ve saygılarımızı iletelim. Onlar bizim geçmişimiz ve geleceğimiz. Onların bıraktıklarıyla gidiyoruz. Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Ferdi Tayfur. Bu insanlar hakikaten çok güzel insanlar, Türkiye'ye gelmiş özel adamlar."

Ebru Gündeş\'in Ferdi Tayfur anısı

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Son Dakika Yaşam Ebru Gündeş'in Ferdi Tayfur anısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Filozof sn.:
    Ben MÜSLÜM BABACIYIM.lakin FERDİ TAYFUR.denincede ayaga kalkmasını saygı duymasını biliriz ruhu şad olsun yeri asla dolmaz. 32 2 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Büyük ADAM di gerçekten Ruhu Saad olsun 19 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Mekânı cennet olsun 14 0 Yanıtla
  • Berat Yavuz:
    Yeni yılın ilk başlangıçta ölen ilk ünlü Allah rahmet eylesin 11 0 Yanıtla
  • İsmet Korkmaz:
    yeri dolmaz ,konserleri nasıl hınca hınc doluysa ,ustayı hastane kapısında bile yalnız bırakmadılar ,sabaha kadar hastane kapısında ,mekanı Cennet olsun inşallah ,bir gün gitsen bile hatıran yeter... 9 0 Yanıtla
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