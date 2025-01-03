Ebru Gündeş\'in Ferdi Tayfur anısı

Yaşam

Antalya'da özel bir hastanede tedavi gören usta sanatçı Ferdi Tayfur, karaciğer ve böbrek yetmezliği nedenlerine bağlı olarak dün akşam hayata gözlerini yumdu. 79 yaşındaki şarkıcının ölüm haberi, sanat dünyasını yasa boğdu. Ünlü isimlerden paylaşımlar peşi sıra gelirken, Ebru Gündeş'in bir dönem anlattığı Ferdi Tayfur anısı yeniden gündeme geldi.

Ebru Gündeş, O Ses Türkiye yarışmasında jüri üyesiyken Ferdi Tayfur ile anısını anlatırken sanatçının bir konserinde büyük bir şaşkınlık yaşadığını söylemişti. Konserde seyircilerin hep bir ağızdan şarkıya eşlik ettiğini dile getiren Gündeş o anları şöyle anlatmıştı: "Ferdi Tayfur hakikaten çok büyük usta. Ben birçok büyük ustayı dinledim, sahnede izledim. Bir Ferdi Tayfur konserine şahit olmuşluğum var. Bunu anlatmak istiyorum.

"BEN BÖYLE BİR FANATİZM GÖRMEDİM"

Çıktı daha bir tek lafını söyledi, şarkının geri kalan hiçbirini söyleyemedi. Seyirci söylüyor. Adamcağız sahnede kalmak durumunda kaldı. Ben böyle bir fanatizm görmedim. Gerçekten Türkiye'nin en önemli mihenk taşlarından biridir. Buradan selam ve saygılarımızı iletelim. Onlar bizim geçmişimiz ve geleceğimiz. Onların bıraktıklarıyla gidiyoruz. Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Ferdi Tayfur. Bu insanlar hakikaten çok güzel insanlar, Türkiye'ye gelmiş özel adamlar."