Asırlık Dikiş Makinelerini Restaure Ediyor - Son Dakika
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Yaşam

Asırlık Dikiş Makinelerini Restaure Ediyor

Asırlık Dikiş Makinelerini Restaure Ediyor
04.08.2025 10:15
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Banka emeklisi Şemsettin Demir, eski dikiş makinelerini tamir edip geleceğe aktarıyor.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan banka emeklisi Şemsettin Demir (65), hurdadan topladığı asırlık dikiş makinelerini titizlikle onarıyor. 17 yıllık tamir ustası Demir, atölyeye çevirdiği evinin bodrum katında geçmişin izlerini taşıyan bu makineleri çalışır hale getirip yeni sahiplerine ulaştırıyor.

Yüksekova ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde yaşayan 8 çocuk babası Şemsettin Demir, 17 yıldır dikiş makinesi tamiratı yapıyor. Çalıştığı bankadan emekliye ayrıldıktan sonra evinin bodrum katını tamir dükkanına çeviren Demir, hurdadan asırlık dikiş makinelerini toplamaya başladı. Eskiden insanlar tarafından sıklıkla kullanılan, ancak artık evlerde kendilerine yer bulamayan yüz yılı devirmiş eski döküm makineleri tamir edip satışa sunan Demir, yıllardır mesleğini aşkla yaptığını belirtti.

'ESKİDEN HER EVDE BULUNMASI GEREKEN MAKİNEYDİ'

Evimin bodrum katını tamir dükkanına çevirdiğini söyleyen Demir, "Hurdadan topladığım ve zaman zaman hurdacılardan da aldığım asırlık makineleri tamir edip çalışır hale getiriyorum ve sonra da satışa sunuyorum. Topladığım bu makineler, eskiden her evde bulunması gereken makineydi. Bilhassa düğünler esnasında biri kız istemeye gidince kızın babası damadın basasına, makine alacaksın' diyordu. Bunu şart koşuyordu. Çünkü her evin zaruri ihtiyacıydı. Maalesef bu makineler bitmeye ve çöpe atılmaya yüz tutan makineler olmuş. Ziraat Bankası'ndan emekli olduktan sonra bu makinelerin en az 30 tanesini Yüksekova'daki hurdacılardan topladım ve görünce vicdanım sızlıyor. Tamir ettiğim makineleri sattığımda bir yıllık garanti veriyorum. Müşteriler çok memnun kalıyor. Geçen yıl 5 dikiş makinesini Bursa'dan bir iş adamına sattım. İran'da bütün evlerde bu makineler mevcuttur, ama bizde çöpe atıyorlar" dedi.

'ASIRLIK MAKİNELERİ GELECEK KUŞAKLARA AKTARMAK İÇİN YAPIYORUM'

Makinelerin tamiri için İran ve İstanbul'dan gerekli malzemeleri temin ettiğini anlatan Demir, "Bir haftada 5 makine tamir ettiğim oluyor. Hurdacılardan makinenin tamamını 20 liradan alıyorum, ya da çöplere atılan varsa onları topluyorum. Bu makinelerin parçalarını İran, ya da İstanbul'dan temin ediyorum. Asırlık makineleri gelecek kuşaklara aktarmak için böyle bir çalışma yapıyorum. Diğer yandan da müşterilerimden gelen diğer makineleri tamir ediyorum. Tamir ettiğim dikiş makineleri için yoğun bir talep var. O talepleri yetiştirmeye çalışıyorum. Dikiş makineleri pahalı olduğu için insanların çoğu benim tamir ettiğim makinelerden alıp işini görüyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Yüksekova, Hakkari, Ekonomi, Yaşam, Banka, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Asırlık Dikiş Makinelerini Restaure Ediyor - Son Dakika

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