Astrolog Aysun Koç, Haberler.com'da Kara Yeniay'ın etkilerini anlattı. 31 Aralık'ta Oğlak burcunda gerçekleşecek olan bu özel yeniay, liderler ve otoriteler üzerinde ciddi riskler barındırıyor. Koç, suikast ve liderlerin ölümü gibi konulara dikkat çekerek burçların etkilenme düzeyini de değerlendirdi.
Astrolog Aysun Koç, 31 Aralık 01:27'de Oğlak burcunun 9 derecesinde gerçekleşecek olan Kara Yeniay'ı yorumladı. "Kara Yeniay, bir ay içinde yaşanan ikinci yeniaydır ve isminin de çağrıştırdığı gibi zorlayıcı etkiler taşır" diyen Koç, bu dönemin büyük iş insanları ve siyasi otoriteler için kritik bir süreç olduğunu vurguladı. Koç, Mars ve Plüton arasındaki karşıt açı ve Mars'ın retro pozisyonunun, büyük liderlerin ölümü veya suikast riski gibi olayları gündeme taşıyabileceğini belirtti.
Kara Yeniay'ın burçlara olan etkilerini açıklayan Koç, özellikle Oğlak, Yengeç, Koç ve Terazi burçlarının bu süreçten en çok etkileneceğini söyledi. Bu burçların ilk 15 günlerinde doğanlar ve bu gezegenlerde yerleşimleri olanların daha dikkatli olması gerektiğini belirtti. Koç ayrıca, Boğa ve Başak burçlarının bu dönemde daha şanslı etkiler alacağını ifade etti.
Yeniayın etkilerinin yılbaşına da yansıyacağını söyleyen Aysun Koç, "Bu enerji sadece bireyleri değil, toplumsal olayları ve büyük otoriteleri de etkiliyor" dedi. Kara Yeniay'ın getirdiği bu kritik dönemde, uluslararası alanda da liderler ve siyasi olaylarla ilgili çarpıcı gelişmelerin yaşanabileceğini öngördü.
Son Dakika › Yaşam › Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor - Son Dakika
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