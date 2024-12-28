Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor - Son Dakika
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Yaşam

Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor

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Astrolog Aysun Koç, Haberler.com stüdyosunda Kara Yeniay'ın etkilerini değerlendirdi. 31 Aralık'ta Oğlak burcunda gerçekleşecek olan Kara Yeniay'ın büyük iş insanları ve siyasi liderler üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini söyledi. Koç, suikast riskine dikkat çekerek özellikle Oğlak, Yengeç, Koç ve Terazi burçlarının bu dönemden etkileneceğini belirtti.

28.12.2024 09:36
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Astrolog Aysun Koç, Haberler.com'da Kara Yeniay'ın etkilerini anlattı. 31 Aralık'ta Oğlak burcunda gerçekleşecek olan bu özel yeniay, liderler ve otoriteler üzerinde ciddi riskler barındırıyor. Koç, suikast ve liderlerin ölümü gibi konulara dikkat çekerek burçların etkilenme düzeyini de değerlendirdi.

Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor

"BÜYÜK LİDERLERE SUİKAST RİSKİ VAR"

Astrolog Aysun Koç, 31 Aralık 01:27'de Oğlak burcunun 9 derecesinde gerçekleşecek olan Kara Yeniay'ı yorumladı. "Kara Yeniay, bir ay içinde yaşanan ikinci yeniaydır ve isminin de çağrıştırdığı gibi zorlayıcı etkiler taşır" diyen Koç, bu dönemin büyük iş insanları ve siyasi otoriteler için kritik bir süreç olduğunu vurguladı. Koç, Mars ve Plüton arasındaki karşıt açı ve Mars'ın retro pozisyonunun, büyük liderlerin ölümü veya suikast riski gibi olayları gündeme taşıyabileceğini belirtti.

"OĞLAK, YENGEÇ, KOÇ VE TERAZİ BURÇLARI ETKİLENİYOR"

Kara Yeniay'ın burçlara olan etkilerini açıklayan Koç, özellikle Oğlak, Yengeç, Koç ve Terazi burçlarının bu süreçten en çok etkileneceğini söyledi. Bu burçların ilk 15 günlerinde doğanlar ve bu gezegenlerde yerleşimleri olanların daha dikkatli olması gerektiğini belirtti. Koç ayrıca, Boğa ve Başak burçlarının bu dönemde daha şanslı etkiler alacağını ifade etti.

"ENERJİ YILBAŞINA YANSIYACAK"

Yeniayın etkilerinin yılbaşına da yansıyacağını söyleyen Aysun Koç, "Bu enerji sadece bireyleri değil, toplumsal olayları ve büyük otoriteleri de etkiliyor" dedi. Kara Yeniay'ın getirdiği bu kritik dönemde, uluslararası alanda da liderler ve siyasi olaylarla ilgili çarpıcı gelişmelerin yaşanabileceğini öngördü.

Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor

Aysun Koç, Yeniay, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • bayan Asi:
    herşeyiniz yalan dolan 9 0 Yanıtla
  • Şükrü null:
    arazi boş, ispatı yok . konuşş 9 0 Yanıtla
  • Faruk K:
    dolandırıcı abla ben akrebim ama sanki kendimi baska bir burca ait hissediyorum. Bi bana baksana benim yükselenim ne? birde 2025te bana ve şuan dünyada yaşayan kaba hesap sekizyüz milyon civarı akrep burcu var, hpimiz3 birden bir bakiver ne olacak 7 0 Yanıtla
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