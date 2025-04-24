Haberler.com stüdyosunda Boğa burcunun 7 derecesinde gerçekleşecek olan 27 Nisan tarihli yeni ayı değerlendiren Astrolog Aysun Koç, gökyüzündeki sert etkileşimlerin etkilerini şimdiden göstermeye başladığını söyledi. Koç, yeni ayın Plüto ve Mars karşıtlığıyla birleşerek gerginlikleri ve sağlık sorunlarını tetikleyebileceğini belirtti.
Aysun Koç, Boğa burcundaki bu yeni ayın, zorlayıcı etkiler barındıran Hamal sabit yıldızı ile örtüştüğünü ifade etti. "Bu sabit yıldız zorbalık, vahşet, yokluk, zulüm, şiddet, kavga sonrasında gelen şifayı temsil eder" diyen Koç, bu yeni ayın klasik anlamdaki taze başlangıçlardan çok, krizleri tetikleyebileceğini söyledi.
Yeni ayın aynı zamanda astrolojide son derece gergin kabul edilen Plüto ve Mars karşıtlığı altında gerçekleşeceğini belirten Aysun Koç, bu görünümün etkilerini erken hissettiklerini söyledi: "Ben bu videoyu 22 Nisan'da çektim çünkü etkiler çoktan başladı." Karşıtlığın kavga, gürültü, sert çıkışlar ve kontrolsüz öfkeye neden olabileceğini belirtti.
Koç, 14 Mayıs'a kadar devam edecek bu dönemde sadece psikolojik değil, fiziksel risklerin de artacağını vurguladı. "Uçak kazalarının artması, trafikte risklerin çoğalması, kalp krizleri, beyin pıhtı atması, damar tıkanıkları ve tansiyon gibi sağlık sorunları artabilir" uyarısında bulundu. Bu dönemde bireysel öfke kontrolü ve sağlık takibinin hayati önem taşıdığını söyledi.
Son Dakika › Yaşam › Astrolog Aysun Koç:Yeni ay zorbalık, şiddet ve krizlerle geliyor - Son Dakika
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