Astrolog Aysun Koç, Yılda Bir Kez Gerçekleşen Sirius Güneş Kavuşumu Hakkında Bilgiler Verdi

Yaşam

"1 YILLIK KADER YAZILIYOR"

Yılda bir kere gerçekleşen Sirius güneş kavuşumu ile ilgili bilgiler veren Astrolog Aysun Koç, "Sirius Kur'an-ı Kerim'de geçen tek yıldız olan 'Şira yıldızının Rabbi de odur' diye Necm suresinin 49 ve 9. Ayetlerinde geçen, güneşle kavuştuğu gün çok güçlü etkileri vardır. Biz karma astrolojide buna bir yıllık kaderin yazıldığı gün deriz. Dolayısıyla da çok belirgin bir şekilde haritaları incelediğimizde de o yılın ana temalarını bize çok detaylı olarak bilgi verir. Bireysel olarak ise Özellikle kavuşum 5-6 -7 Temmuz'da gerçekleşiyor.6 Temmuz'da tam kavuşum sonrasında yine kavuşum etkisi 7 Temmuz'da da devam ediyor olacak.Özellikle bu üç günü çok iyi değerlendirmenizi öneriyorum. Hayır işlerinizi arttırın, yaşlılara ve çocuklara destek verin. Özellikle 6 Temmuz'da bol bol kendi inancınız doğrultusunda duanızı edin ve önümüzdeki bir yıllık dönemin sizin hayrınıza olması için niyet ve isteklerde bulunabilirsiniz." ifadelerini kullandı.