Astroloji Danışmanı Nihan Urel: Astroloji kaderimizi birebir gösteriyor - Son Dakika
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Yaşam

Astroloji Danışmanı Nihan Urel: Astroloji kaderimizi birebir gösteriyor

Astroloji Danışmanı Nihan Urel: Astroloji kaderimizi birebir gösteriyor

Astroloji danışmanı Nihan Urel, Haberler.com YouTube kanalında Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Urel, astrolojinin kaderimizi birebir gösterdiğini ve Tanrı'nın matematiği olduğunu belirtti. Ayrıca, insanların astroloji haritasının dışına çıkamayacağını ve astroloji ile yaşayacakları şeyleri öğrendiklerini dile getirdi.

15.06.2024 09:07
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Astroloji Danışmanı Nihan Urel Haberler.com YouTube kanalında sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu.

"ASTROLOJİ KADERİMİZİ BİREBİR GÖSTERİYOR"

Astrolojiye yönelik görüşlerini anlatan Nihan Urel, "Astrolojinin Tanrı'nın matematiği olduğunu düşünüyorum. Astroloji kaderinizi birebir gösteriyor. Kaderimizde olan her şey astroloji haritamızda görünüyor. Astrolojinin kesin bilgi olduğunu düşünüyorum. Eğer birileri tutturamıyorsa, astroloji bilmiyordur. Astroloji kaderdir. Astrolojide Tanrı'nın matematiğini görüp ona göre davranıyoruz. Haritanızın dışına çıkamıyorsunuz. Haritanız neyse, onun dışında davranma şansınız yok. Danışanlarıma 'Sen şunu yapmalısın değil, şunu yapacaksın' şeklinde konuşuyorum. Yani danışan bana, 'Ne yapmalıyım?' diye sorduğunda ben neyi seçeceğini ve ne yapacağını söylerim. Astroloji ile yaşayacağımız şeyleri öğreniyoruz." ifadelerini kullandı.

Astroloji Danışmanı Nihan Urel: Astroloji kaderimizi birebir gösteriyor
Astroloji Danışmanı Nihan Urel: Astroloji kaderimizi birebir gösteriyor

Astroloji, Astroloji, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Astroloji Danışmanı Nihan Urel: Astroloji kaderimizi birebir gösteriyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Astroloji Danışmanı Nihan Urel: Astroloji kaderimizi birebir gösteriyor - Son Dakika
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