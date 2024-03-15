Sancaktepe'nin çehresini değiştirecek Aydos Millet Bahçesi 17 Mart'ta açılıyor - Son Dakika
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Yaşam

Sancaktepe'nin çehresini değiştirecek Aydos Millet Bahçesi 17 Mart'ta açılıyor

Sancaktepe\'nin çehresini değiştirecek Aydos Millet Bahçesi 17 Mart\'ta açılıyor

İstanbul'un yeşil dokusunu güçlendirecek, her yaş grubundan vatandaşın keyifle vakit geçireceği Aydos Millet Bahçesi, Cumhur İttifakı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'un katılımıyla 17 Mart Pazar günü hizmete açılıyor.

15.03.2024 12:08  Güncelleme: 12:34
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Sosyal donatıları ve doğal güzelliği ile Sancaktepe'nin çehresini değiştirecek olan Aydos Millet Bahçesi, koşu parkuru, bisiklet yolu, piknik alanları ve çocuk oyun alanlarıyla herkesin beğenisini kazanacak. Cumhur İttifakı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'un ve Sancaktepe Belediye Başkanı ve adayı Şeyma Döğücü'nün katılımıyla gerçekleşecek açılış töreni sonrasında, İstanbul'un en büyük iftar sofrası kurulacak

Aydos Millet Bahçesi 17 Mart'ta Murat Kurum'un katılımıyla hizmete açılıyor

7'DEN 70'E HERKESE HİTAP EDECEK

Sosyal Donatıları ile ilçede yaşayan her kesimden insanın vaktini geçireceği 7'den 70'e tüm vatandaşlara adeta nefes olacak, doğal güzelliği ile ilçenin çehresini değiştirerek adeta yeşil koridor olacak olan Aydos Millet Ormanı 17 Mart Pazar Günü Cumhur İttifakı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'un katılımıyla hizmete açılacak. 2400m2 Çevre dostu alanı, koşu parkuru, bisiklet yolu, piknik alanları, çocuk oyun alanları ve bir çok etkinlik alanı bulunan Sancaktepe Millet Bahçesi'nde, birçok değişik tür ve cinste ağacın yanında yürüyüş alanları, koşu parkuru, gölet yer alıyor.

İSTANBUL'UN EN BÜYÜK İFTAR SOFRASI KURULACAK

Açılış programının ardından İstanbul'un en büyük iftar sofrasının kurulacağı alanda bir çok eğlenceli aktivitenin yanı sıra Ramazan ayının manevi iklimine uygun bir çok etkinlik düzenlenecek. Aydos Millet Bahçesi sadece Sancaktepe'li vatandaşların değil tüm İstanbul halkının ortak buluşma noktası olacak ve adeta ilçenin "yeşil koridoru" olma görevini üstlenecek.

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Son Dakika Yaşam Sancaktepe'nin çehresini değiştirecek Aydos Millet Bahçesi 17 Mart'ta açılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sancaktepe'nin çehresini değiştirecek Aydos Millet Bahçesi 17 Mart'ta açılıyor - Son Dakika
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