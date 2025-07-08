Aysun Koç: 10 Temmuz Oğlak Dolunayı\'nda herkes ektiğini biçecek

Astrolog Aysun Koç, 10 Temmuz tarihinde saat 23.35'te Oğlak burcunun 18 derecesinde gerçekleşecek dolunayın etkilerini Haberler.com stüdyosunda değerlendirdi. Aysun Koç'a göre bu dolunay; liderlik, toplumsal sorumluluklar, kariyer ve maddi konularda önemli kararları beraberinde getirecek. "Bu dönemde ne kadar emek verdiyseniz, o kadar karşılık alacaksınız," diyen Koç, dolunayın özellikle bazı burçlar için fırsat kapılarını aralayabileceğini belirtti.

"LİDERLİK VE SORUMLULUKLAR GÜNDEMDE OLACAK"

Koç'un yorumlarına göre Oğlak burcu, geleneksel olarak iş dünyası, yöneticiler ve siyasetçilerle ilişkilidir. Dolunayın bu burçta gerçekleşmesi, özellikle bu alanlardaki figürlerin öne çıkmasına, bazı sorunların veya olayların gün yüzüne çıkmasına neden olabilir. Öte yandan bu dolunay, geçmişte sabırla ve disiplinle çalışmış olanlara önemli getiriler de sunabilir.

"EMEK VEREN KAZANACAK, VERİMLİLİK AZALABİLİR"

Koç, dolunayın Mars ve Ay düğümlerinden destek aldığını vurgulayarak "Geçmişte emek verdiyseniz, sabırlı davrandıysanız, karşılığını bu dolunayla alabilirsiniz" dedi. Ancak dolunayın tarım ve üretim gibi alanlarda verimliliği olumsuz etkileyebileceğine de dikkat çekti. Buna bağlı olarak bireysel ve toplumsal anlamda bereketin azalabileceği, alım gücünde düşüşlerin yaşanabileceği bir dönemin başlayabileceğini aktardı.

"BURÇLARA GÖRE ETKİLERİ NETLİK GETİRECEK"

Aysun Koç'un yorumlarına göre dolunay, en çok Kova, Terazi ve İkizler burçlarını olumlu etkiliyor. Başak, Boğa ve Oğlak burçları da dolunaydan destek alacak burçlar arasında yer alıyor. Bu burçlar; iş, ilişkiler, evlilik, ortaklık, sağlık gibi konularda netleşmeler yaşayacak. Koç ayrıca bazı burçlarda ev, mülk ve hukuk alanında süregelen sorunların çözüme kavuşabileceğini de belirtti.