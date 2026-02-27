Bade'nin 3D İyi Kalp Projeleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bade'nin 3D İyi Kalp Projeleri

27.02.2026 11:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de 13 yaşındaki Bade, 3D yazıcıyla ihtiyaç sahiplerine ve sokak hayvanlarına ürünler üretiyor.

1) BADE, 3D İLE İYİLİK İÇİN ÜRETİYOR

İZMİR'de, Bade Çağlar (13), 3D yazıcıyla mama kabından oyuncağa, akıl oyunlarından terliğe kadar birçok ürün tasarlayıp üretiyor. Ürettiklerini ihtiyaç sahipleriyle ve sokak hayvanlarıyla paylaştığını belirten Çağlar, "Üretmek istiyorum" dedi.

İzmir'de yaşayan öğretmen Mutlu Çağlar (50) ve Büşra Çağlar (42) çiftinin tek kızları Bade Çağlar, babası sayesinde 9 yaşında 3D yazıcı ile tanıştı. 3D yazıcıyla çeşitli ürünler üretmeye başlayan Çağlar, zamanla ihtiyaç sahipleri ve sokak hayvanlarına yönelik ürünlere yöneldi. Hediyelik eşya, mama kabı, ev eşyası, akıl oyunları ve terlik üreten Çağlar, yaşıtlarına da örnek oldu. Ürünleriyle ihtiyaç sahiplerine, sokak hayvanlarına ve devlet okullarına destek olduğunu belirten Çağlar, "Babamla ve annemle yapımı kolay ve kısa sürdüğü için 3D ile gemi yaparak başladım. Ardından kendimi geliştirdim ve sokak hayvanları için mama kabı, ihtiyaç sahibi çocuklara oyuncaklar, okullara askılık, satranç takımı gibi ürünler yapıp dağıtmaya başladım. 3D ile bu kadar uğraşamaya ve öğrenmeye iten şey üretmek oldu. Tüketmek yerine üretmek istiyorum. Ben bir şeyler üretmeyi, başarmayı çok sevdim. Bir şeyi beğendiğimde satın almak yerine kendim üretebilmek güzel bir his. Birilerini de sevindirmek beni mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

'DAHA BÜYÜK VE GÜZEL ŞEYLER YAPMAK İSTİYORUM'

En son terlik ürettiğini belirten Çağlar, "Terliği 'TPU filament' adında yumuşak bir malzemeden yaptık. Terliklerin tekinin yapımı 9 saat sürüyor. Eğer biraz daha detaylı bir modelse yapım süresi 15 veya 16 saate kadar çıkabiliyor. Yapacağımız ürünü ilk önce bilgisayar aracılığıyla tasarlıyorum. Şekline ve renklerine karar verip, çizimi tamamladıktan sonra 3D ile yapıyorum. Şu anda 3D yazıcılardan araba parçaları, ev eşyaları hatta ev bile yapıyorlar. Ben de kendimi geliştirip, daha büyük ve güzel şeyler yapmak istiyorum" dedi.

'ÜRETİP, ÇEVRESİYLE PAYLAŞMASI BİZİ ÇOK MUTLU EDİYOR'

Bade'nin babası Mutlu Çağlar ise "Biz kızımızın paylaşımcı olmasını çok istiyoruz. Çok büyük paraya, eve ihtiyacı yok ama iyi insan olmaya ihtiyacımız var. Bu nedenle bir şeyler üretmesi ve çevresiyle paylaşması, bizi çok mutlu ediyor. O da bunu severek yapıyor. Annesinden kaynaklı bir hayvan sevgisi de var. Hayvanlar ve çocuklar için oyuncaklar da üretiyor. Hayvan olsun, insan olsun bu dünya hepimizin. Bade'nin bu çabası da okullar tarafından hoş görüldü ve desteklerine karşılık kendisine plaket verdiler. Okul yönetimlerinin de çok hoşlarına gitti ve Bade'yi desteklediler. Bütün öğrencilere tüketici değil, üretici olmayı öğütlüyorum. Ülkeyi daha ileri refah seviyelere çıkarmanın tek yolu üretici olmak" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Hayvan Hakları, Teknoloji, İyilik, İzmir, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Bade'nin 3D İyi Kalp Projeleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hafif ticari araçla çarpışan otomobil, nehre uçtu: Anne ile kızı yaralı Hafif ticari araçla çarpışan otomobil, nehre uçtu: Anne ile kızı yaralı
1 kişiyi darbedip görüntülerini paylaştılar inceleme başlatıldı 1 kişiyi darbedip görüntülerini paylaştılar; inceleme başlatıldı
Juventus - Galatasaray maçını izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti Juventus - Galatasaray maçını izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Çiftlik evinde dehşet: İşçisine elektrikli testere ile saldırdı Çiftlik evinde dehşet: İşçisine elektrikli testere ile saldırdı
Brezilya’da şiddetli yağmurlar felakete yol açtı: Yüzlerce tabut sokaklarda sürüklendi Brezilya'da şiddetli yağmurlar felakete yol açtı: Yüzlerce tabut sokaklarda sürüklendi
“Kız kardeşimle gördüm“ dedi, sokak ortasında infaz etti "Kız kardeşimle gördüm" dedi, sokak ortasında infaz etti

12:56
Vatandaşlık maaşının ayrıntıları belli oldu: Geliri bu rakamın üstünde olanlar alamayacak
Vatandaşlık maaşının ayrıntıları belli oldu: Geliri bu rakamın üstünde olanlar alamayacak
12:56
Savaş sırasında bomba görüntü O anları cep telefonuyla kaydettiler
Savaş sırasında bomba görüntü! O anları cep telefonuyla kaydettiler
12:45
Türkiye barış diplomasi için devrede Peş peşe görüşmeler
Türkiye barış diplomasi için devrede! Peş peşe görüşmeler
12:37
Aldığı paraları ne yapacak Fatma Kınık’ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama
Aldığı paraları ne yapacak? Fatma Kınık'ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama
12:26
Galatasaray ve Samsunspor’un Süper Lig’deki 27. hafta maçları ertelendi
Galatasaray ve Samsunspor'un Süper Lig'deki 27. hafta maçları ertelendi
11:54
Savaş büyüyor Ordu kritik noktayı ele geçirdi, Taliban’ın üst düzey ismi öldürüldü
Savaş büyüyor! Ordu kritik noktayı ele geçirdi, Taliban'ın üst düzey ismi öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 13:17:18. #.0.5#
SON DAKİKA: Bade'nin 3D İyi Kalp Projeleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.