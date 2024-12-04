Bahçelievler Belediyesi'nden Engelliler Günü Programı - Son Dakika
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Yaşam

Bahçelievler Belediyesi'nden Engelliler Günü Programı

Bahçelievler Belediyesi\'nden Engelliler Günü Programı

Bahçelievler Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde düzenlediği özel programda engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik projelerini tanıttı. Programa katılan ünlü sanatçı Alişan, toplumda farkındalık oluşturmanın önemine vurgu yaptı.

04.12.2024 09:57  Güncelleme: 10:02
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BAHÇELİEVLER Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlediği özel programda, engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik projelerini tanıttı. Bahçelievler Belediyesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa ünlü sanatçı Alişan, Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe, çok sayıda engelli vatandaş aileleriyle katıldı.

Programda konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Bir müjdem var. Yenibosna'da ki fizik tedavi merkezinin ek binasını Engelsiz Yaşam Merkezi yapacağız. Orada refakatçi hizmeti vereceğiz. Alzheimer, parkinson, disleksi, konuşma terapisti ve fizik tedavi ekibi de olacak" dedi.

BAHADIR: TOPLUMDA FARKINDALIK OLUŞTURMAK ADINA ÇOK KIYMETLİ BİR DESTEK

Engelsiz bir Bahçelievler için çalıştıklarını belirten Başkan Bahadır, "Engelli kardeşlerimizin yaşam kalitesini artırmak, sorunlarına çözüm bulmak ve topluma daha fazla katılmalarını sağlamak bizim önceliğimizdir. Engelsiz bir Bahçelievler için hep birlikte çalışıyoruz. Bugün burada, sanatçı Alişan'ın da aramızda olması bizi mutlu etti. Bu, toplumda farkındalık oluşturmak adına çok kıymetli bir destek" diye konuştu.

ALİŞAN: HEPİMİZ BİRER ENGELLİ ADAYIYIZ

Ünlü sanatçı Alişan, programa katılarak engelli bireylerle bir araya geldi. Duygularını paylaşan Alişan, "Bugün burada olmak, özel kardeşlerimizle vakit geçirmek benim için çok değerli. Hepimiz birer engelli adayıyız ve bu bilinçle hareket etmeliyiz. Bahçelievler Belediyesi'nin özel bireyler için yaptığı çalışmalar takdire şayan. Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

ENGELSİZ HİZMETLER VE PROJELER TANITILDI

Bahçelievler Belediyesi, engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak ve topluma daha fazla katılmalarını sağlamak amacıyla projelere imza atıyor. Bu kapsamda hizmete açılan Engelsiz Yaşam Merkezi, engelli bireylerin ve ailelerinin vakit geçirebileceği sosyal bir alan oluyor. Ayrıca, down sendromlu bireylerin istihdam edildiği Sempati Cafe, hem bu bireylerin sosyalleşmesine hem de ailelerine ekonomik destek sunuyor. Görme engelli bireylerin bilgiye erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen Görme Engelliler Kütüphanesi de engelli bireylerin kültürel ve sosyal hayatını zenginleştirmeyi hedefliyor. Bunların yanı sıra, engelli bireylerin ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak için asansörlü engelli araç hizmeti sunuluyor.

Programda engelli bireylerden oluşan Bahçelievler Belediyesi Engelsiz Sanat Akademisi öğrencileri tiyatro oyunu sergiledi. Oyunun ardından Bahçelievler Belediyesi Engelsiz Ritim Grubu bir gösteri sergiledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Bahçelievler Belediyesi'nden Engelliler Günü Programı - Son Dakika

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