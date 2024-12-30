Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli maaşı için umut yeşerten sözler - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli maaşı için umut yeşerten sözler

Geniş Video İzle

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli maaşına ilişkin konuştu. Işıkhan, "Ocak ayında, enflasyon oranları belli olduktan sonra Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda en düşük emekli aylığının arttırılması noktasında bir çalışma içerisinde bulunabileceğimizi ifade etmek isterim." dedi.

30.12.2024 11:38  Güncelleme: 11:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ekonomi Yönetimi, Yeni GAP Eylem Planı İstişare Toplantısı ve bu yılın son Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) Toplantısının ardından gazetecilerle bir araya gelerek gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Asgari ücrete ilişkin soru üzerine Bakan Işıkhan, asgari ücretin, makroekonomik dengeleri, istihdam piyasasını ve enflasyonun dinamiklerini doğrudan etkileyen çok kritik bir mekanizma olduğunu belirtti.

Toplantıların ardından 24 Aralık'ta asgari ücretin 2025 yılı için net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini hatırlatan Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü: Asgari ücret desteğini 700 liradan 1000 liraya çıkarmıştık. Maliyetini düşündüğümüzde de 70 ile 82 milyar lira arasında işverenlerimiz aracılığıyla işçilerimize asgari ücret desteğini vermiş olacağız. Burada tabii ki asgari ücretin yıllar boyu gelişimine de değinmemizde çok büyük yarar var. Bu çerçevede özellikle 2002 yılında asgari ücret bildiğiniz gibi 184 liraydı. 2025 yılında nominal olarak 119 katına, reel olarak ise 4 katına çıkmıştı. Dolar ve avro bazında değerlendirdiğimizde, asgari ücret 2002'de 127 dolar iken, 2025'te 630 dolara yükselmiş. 2002'de 144 avro iken, bugün 605'e avroya yükselmiş. Ayrıca esas mesele asgari ücretin buradaki nominal seviyesi değil satın alma gücüdür. Bu satın alma gücünü ve refahı kalıcı hale getirmemiz çok önemli. Özetle Orta Vadeli Program hedeflerimizle uyumlu bir politika izleyeceğiz. Zaten dezenflasyon sürecine de girmiş bulunmaktayız.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI

Bakan Işıkhan, emekli aylıklarına ilişkin soru üzerine, emekli aylıklarının arttırılmasının yasal bir düzenleme doğrultusunda gerçekleştirildiğini söyledi.

Kanuna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışlarının Ocak ve Temmuz ayında 6 aylık TÜFE oranında, memur emeklilerinin ise enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşmelerinde belirtilen rakamlarla belirlendiğini dile getiren Işıkhan, şu ifadeleri kullandı: En düşük emekli aylığı bildiğiniz gibi 10 bin liraydı temmuz ayında, en son 12 bin 500 liraya çıkardık. Tabii burada kök aylığın artışı şöyle; kısa süreli ve az prim ödediği için düşük aylık alan emeklilerimizi biz 12 bin 500'e tamamlıyoruz ve aradaki fark da Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından ödeniyor. Ocak ayında, enflasyon oranları belli olduktan sonra Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda en düşük emekli aylığının arttırılması noktasında bir çalışma içerisinde bulunabileceğimizi ifade etmek isterim."

BELEDİYELERİN PRİM BORÇLARI 160 MİLYARA ULAŞTI

Bakan Işıkhan, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borçlarına ilişkin soru üzerine, 31 Mart seçimlerinden bugüne kadar, 96 milyar lira olan belediyelerin SGK borçlarının şu an 160 milyara ulaştığını dile getirdi.

Ödenmeyen sigorta primleri için her gün faiz işlediğine dikkati çeken Işıkhan, şu bilgileri verdi: Tüm belediyelerimize eşit bir şekilde yaklaşıyoruz, hiçbir şekilde parti ayrımı gözetmeksizin SGK'nın prim tahsilatını gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Küçükçekmece Belediyesinin 1 milyar 65 milyon liralık borcuna karşılık gayrimenkul teklifini biz kabul ettik ve tahsilatımızı gerçekleştirdik. Burada o belediye, şu belediye diye biz bakmıyoruz. Ben 85 milyonun bakanıyım. Benim en önemli amaçlarımdan bir tanesi belediyelerimizin SGK'ya olan prim borçlarının ödenmesidir. İlk 10 belediyeyi, 1 milyar küsur borcu olan belediyeleri açıklamıştık. Tabii ki burada haciz getirme sürecini de gerçekleştirdik. Ancak daha önce attığımız adımları da değerlendirmemiz gerekiyor.

"BORÇLARI KAYNAĞINDAN TAHSİL EDECEĞİZ"

İletişime geçtik, ödeme emirlerini verdik ve 81 ildeki SGK il müdürlerimiz bu belediyelerle birebir iletişime geçmelerine rağmen hala borcunu ödemeyen belediyelerimiz söz konusuydu. Özellikle Adana ve Mersin Büyükşehir Belediyelerimiz, banka mevduat hesaplarına haciz koyarak ve diğer yöntemleri yasanın bize vermiş olduğu, mevzuatın bize verdiği yetkiye dayanarak da biz haciz işlemlerini gerçekleştirdik. Bunun ötesinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayınlandı bildiğiniz gibi. Artık belediyelerin prim borçlarını, iştiraklerinin, ilgili kuruluşlarının prim borçlarını kaynağından tahsil edeceğiz. Kaynağından tahsil edeceğimiz için de artık hiç böyle bir sürece girmenize de gerek kalmayacaktır. Bunu özellikle belirtmek isterim.

Bakan Işıkhan\'dan en düşük emekli maaşı için umut yeşerten sözler

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Vedat Işıkhan, Vedat Işıkhan, Politika, Ekonomi, Sözler, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli maaşı için umut yeşerten sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (38)

  • Hakan Kuvvet:
    neden yüksek den pirim ödeyenler bu ülkenin insanı degilmi adam üç ayda bir çiftçi bağkuru ödemiş maaşı bizim maaşları yakaladı 145 7 Yanıtla
  • Nedim KARADAĞ:
    En düşük diye diye bizi ağlattınız. 122 4 Yanıtla
  • Aykut Kalkan:
    biz sizin millete verdiginiz ümitleri iyi biliriz. 99 1 Yanıtla
  • Mehmet Aydın:
    Kıdem ,liyakat , eğitim , pirim süresiyle orantılı emekli maaş oranlarını çorba yaptınız Yılların emekleri heba oldu En düşük maaştan bahsediyor Saçma sapan konuşuyor Nerede emek karşılığı emekli maaşı Tarihte ilk defa memur ve emekli memur maaşları seyyanen zamda ayrı tutuldu İnsan biraz vicdanen hicap duyar öyle konuşur 92 2 Yanıtla
  • Ersin Ecder:
    ne düzenlemesi kardeşim herrzaman aynı masal yap adam akılli bı düzenleme bitsin işte altı ayda bir düzenleme yapmak nedir zaten adamlar perişan sürekli agzinizin içine bakmalarını istiyorsunuz 82 1 Yanıtla
  • mustafa goksen:
    Asgari UCRET icinde aynısını dedi ENFLASYONA ezilmiyecek 15bin :) 69 0 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Yunus Emre vakıfınada bakın neler götürmüş çalan çalana sanki ganımet emeklıye gerek yok nasıl olsa seçim yok fıyatları denetleyende yok 64 1 Yanıtla
  • berke Adgzl:
    Asgeri ücret içinde öyle dediler ayın 3 ine kadar dalga gecicekler ama allah büyük tür sıra bize gelcek ( akpkk mhpkk ) 58 3 Yanıtla
  • Selcuk Aydin:
    Bakan ışıkhan umut yeşertmez hayalleri suya düşürür hevesini kursağında bırakır kepçeyi gösterip çay kaşına razı eder çok umut bağlamayın 60 0 Yanıtla
  • Mahmut Kaya:
    EMEKLİLERİ DE SİLKELEYİN 54 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:42 Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu
08:11 İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
07:11 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu
03:48 İsrail’i gece yarısı bir kez daha balistik füzeyle vurdular İsrail'i gece yarısı bir kez daha balistik füzeyle vurdular
03:46 Yeni yılda akaryakıtta ÖTV artışına sınır getirildi Yeni yılda akaryakıtta ÖTV artışına sınır getirildi
14:33 UEFA’dan Okan Buruk’a sürpriz davet UEFA'dan Okan Buruk'a sürpriz davet
14:22 Destici’den ’’DEM-İmralı’’ görüşmesine sert tepki: Süreci başlamadan sonlandırın Destici'den ''DEM-İmralı'' görüşmesine sert tepki: Süreci başlamadan sonlandırın
14:11 Trafikte tehlikeli hareketin cezası 46 bin liraya yükseldi Trafikte tehlikeli hareketin cezası 46 bin liraya yükseldi
14:00 Rusya’dan dikkat çeken açıklama: İktidar değişiminin nedeni Esad’ın sorunları çözememesi Rusya'dan dikkat çeken açıklama: İktidar değişiminin nedeni Esad'ın sorunları çözememesi
13:52 Öğretmen, sınıfta müstehcen görüntüler izlerken kendisini yakalayan öğrenciyi hastanelik etti Öğretmen, sınıfta müstehcen görüntüler izlerken kendisini yakalayan öğrenciyi hastanelik etti
13:48 Bakanlık hesaplara 527 milyon lira yatıracak Bakanlık hesaplara 527 milyon lira yatıracak
13:42 Yılbaşı öncesi sapkın parti hazırlığı yapan 25 kişi gözaltına alındı Yılbaşı öncesi sapkın parti hazırlığı yapan 25 kişi gözaltına alındı
13:41 Gardiyanlar, eli kelepçeli mahkumu döverek öldürdü Gardiyanlar, eli kelepçeli mahkumu döverek öldürdü
13:39 Alperen Şengün’ün de oynadığı maçta ortalık savaş alanına döndü Alperen Şengün'ün de oynadığı maçta ortalık savaş alanına döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 09:05:54. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli maaşı için umut yeşerten sözler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.