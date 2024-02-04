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Ulaştırma Bakanı: Serbest Geçiş Sistemi tüm otoyollara yayılacak - Son Dakika
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Yaşam

Ulaştırma Bakanı: Serbest Geçiş Sistemi tüm otoyollara yayılacak

Ulaştırma Bakanı: Serbest Geçiş Sistemi tüm otoyollara yayılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Serbest Geçiş Sistemi'nin tüm otoyollarına yayılacağını duyurdu. Bakan Uraloğlu, Gebze, Samandıra, Ispartakule, Avcılar ve Hadımköy'de sisteme geçileceğini bildirdi. Ayrıca, 86 otoyola da düzenleme yapılacağını belirtti.

04.02.2024 14:47
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, otoyollarla ilgili yapılacak yeni düzenleme hakkında yazılı açıklama yaparak Serbest Geçiş Sistemi'ne geçişlerin tüm otoyollarına yayılacağını duyurdu. Uraloğlu, yakın zamanda Gebze, Samandıra, Ispartakule, Avcılar ve Hadımköy'de sisteme geçileceğini bildirdi.

KALAN 86 OTOYOLA DA DÜZENLEME YAPILACAK

Uraloğlu, "Trafik akışının kesintisiz devam etmesi için otoyollarda gişesiz ücret toplanmasını sağlayan Serbest Geçiş Sistemi'ni Türkiye genelinde bulunan toplam 106 adet gişenin 20'sinde hayata geçirdik. 86 noktada daha kaldırarak dönüştüreceğiz. Amacımız vatandaşlarımızın yaşadığı trafik sorunlarını minimum seviyeye düşürmek. Bu noktada bakanlık olarak ne yapmamız gerekiyorsa o adımları atacağız." ifadelerini kullandı.

"SERBEST GEÇİŞ SİSTEMİ'NE KARAR VERDİK"

İstanbul'da sistemle ilgili yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Uraloğlu, şunları söyledi:

"Göz bebeğimiz İstanbul'da en büyük problemlerden biri trafik dedik ve bu noktada ne yapılması gerekiyorsa yapmak için kolları sıvadık. Gişelerde ödeme alma noktasında yaşanan trafik problemini takip ettik. Arkadaşlarımızla 'bu noktada neler yapabiliriz' diye çalışmalar yaptık ve Serbest Geçiş Sistemi'ni devreye almaya karar verdik."

YAKINDA GEBZE, HADIMKÖY DE GEÇECEK

Saha düzenleme çalışmalarına devam ettiklerini belirten Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce trafiğin hızını düşürmek amacıyla gişelerden geçiş sağlarken artık bu uygulama yerini serbest geçişe bırakıyor. Böylece bu bölgede yaşanan trafik yoğunluğunun önüne geçiyoruz. 6 adedi İstanbul'da olmak üzere Türkiye genelinde 20 noktada Serbest Geçiş Sistemi dönüşüm çalışmaları tamamlandı. Önümüzdeki günlerde İstanbul'un 5 farklı gişe bölgesinde daha uygulamayı planlıyoruz ve ihale hazırlıklarına devam ediyoruz. Böylece trafik akışına da hız katmayı amaçlıyoruz."

Mahmutbey, Çamlıca, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Kurtköy ve Şekerpınar'ı gişelerini Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürdüklerini bildiren Uraloğlu, "Yakın zamanda dönüştüreceğimiz noktalar ise Gebze, Samandıra, Ispartakule, Avcılar, Hadımköy olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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    Yorumlar (1)

  • Rotasız Gassal: Şehir içinde neden para ödüyoruz bunun açıklamasını yapın önce. 25 1 Yanıtla

Karayolları Genel Müdürlüğü, Abdülkadir Uraloğlu, Ulaşım, Trafik, Otomobil, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Ulaştırma Bakanı: Serbest Geçiş Sistemi tüm otoyollara yayılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ulaştırma Bakanı: Serbest Geçiş Sistemi tüm otoyollara yayılacak - Son Dakika
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