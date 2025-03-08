Bakanlık harekete geçti! Zehirli madde içeren okul kıyafeti toplatılıyor - Son Dakika
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Yaşam

Bakanlık harekete geçti! Zehirli madde içeren okul kıyafeti toplatılıyor

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Ticaret Bakanlığı, yapılan denetimler sonucunda çocukların sağlığını tehdit eden kimyasallar kullandığı tespit edilen bir okul üniforması hakkında toplatılma kararı verdi.

08.03.2025 14:59
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Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan denetimler tüm hızıyla devam ediyor. Yapılan denetimler sonucunda sağlığa zararlı maddeler içeren ürünler bir bir ortaya çıkıyor. Bakanlığa ait olan Güvensiz Ürün Bildirimleri sitesi üzerinden yayımlanmaya devam eden ürün listesi her geçen gün uzamaya devam ediyor.

ANNE-BABALAR AMAN DİKKAT

Son yapılan denetimler sonucunda listeye bir okul tişörtü daha eklendi. Çocukların sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle tişörtün piyasadan arzının yasaklanması ve toplatılma kararı verildi. Bakanlık, ebeveynleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, denetimlerin devam edeceğini de vurguladı.

Bakanlık harekete geçti! Zehirli madde içeren okul kıyafeti toplatılıyor

AÇIKLAMA YAPILDI

GÜBİS üzerinden toplatılma nedeni dair yapılan açıklamada "Ekoteks Laboratuvar Ve Gözetim Hizmetleri A.Ş.Nin Test Raporuna Göre Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik Kapsamında Yapılan Analizde Ekoloji Testleri Kurşun (Pb) Kısmından Kalır Sonuç Almıştır" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık harekete geçti! Zehirli madde içeren okul kıyafeti toplatılıyor

"DENETİMLER DEVAM EDECEK" MESAJI

Bakanlık, kimyasal risk taşıyan ürünlerin piyasadan kaldırılması için gerekli tüm adımların atılacağını ve denetimlerin hız kesmeden devam edeceğini vurguladı.

Bakanlık harekete geçti! Zehirli madde içeren okul kıyafeti toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, Gündem, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Bakanlık harekete geçti! Zehirli madde içeren okul kıyafeti toplatılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • VillaUmut:
    Acaba kaç dönem giydi çocuklar bu dandik tekstil ürünlerini.. WC bezi bile olmaz bunlardan, duruşlarında hayır yok. Kendileri kaşmir giyer, öğrencilere zehirli kimyasal uygulanmış naylon üniforma veriyorlar 8 0 Yanıtla
  • Sistem44 Sistem44:
    Bakanlık şimdiye kadar neden denetleme yaptırmadı şimdiye kadar alıp giyenler neolacak 1 0 Yanıtla
  • BATIN BEYOĞLU:
    Zehirlenen Öğrenciler İçin Sadece 30-40 Bin Lira Ceza Yazılır.Sizce Bu Adalet Mi Veya Bu Kadar Bir Konu Mu? 0 0 Yanıtla
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