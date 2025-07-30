Baraj Gölünde Boğulma Tragedisi

ANTALYA'nın Manavgat ilçesine tatile gelen 16 yaşındaki Özgür Güner, baraj gölüne düşen terliğini almak isterken boğuldu.

Olay, saat 15.00 sıralarında Oymapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Yaz tatilini geçirmek üzere Van'dan Manavgat'a gelerek, imamlık yapan eniştesinin yanında kalmaya başlayan Özgür Güner, arkadaşlarıyla birlikte baraj gölü kenarına gitti. Burada Güner, suya düşen terliğini almak için göle girdi. Güner, yaklaşık 5 metre derinliği sahip suda gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucu Güner'in cansız bedenine ulaşıldı. Özgür Güner'in cenazesi morga konuldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Ömer KARÇA/MANAVGAT (Antalya),