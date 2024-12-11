Bartın'da Son Ayakkabı Tamircisi: 'Bu Mesleğin Geleceği Yok' - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Bartın'da Son Ayakkabı Tamircisi: 'Bu Mesleğin Geleceği Yok'

Bartın\'da Son Ayakkabı Tamircisi: \'Bu Mesleğin Geleceği Yok\'

Bartın'da 55 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Ramazan Ergin, mesleğe olan ilginin azaldığını belirterek, kendisinden sonra bu işi yapacak kimsenin olmadığını vurguladı. Çırak bulmanın zorlaştığını ifade eden Ergin, gençlerin mesleğe ilgisizliğinden dert yandı.

11.12.2024 11:08  Güncelleme: 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BARTIN'da yaşayan Ramazan Ergin (70), 12 metrekarelik dükkanında 55 yıldır ayakkabı tamirciliği ve el yapımı ayakkabı imalatı yapıyor. Kendisinden sonra bu işi yapacak kimsesinin olmadığını belirten Ramazan Ergin, "Bu mesleğe hiç ilgi olmadığını söylemek isterim. Çırak bulmakta da zorlanıyoruz" dedi.

Ulus ilçesine bağlı 2 bin 200 nüfuslu Kumluca beldesinde yaşayan Ramazan Ergin, 55 yıldır ayakkabı tamirciliği ve el yapımı ayakkabı imalatı yapıyor. Beldedeki 12 metrekarelik dükkanında sürdürdüğü mesleğinin son temsilcilerinden olan Ergin, 7 sene kalfalık, çıraklık yaptık. Sonra kendi dükkanımızı açtık. Şu anda bu dükkanımda ayakkabı tamirciliği, imalat işlerine devam ediyorum. 70 senemin 55 yılı bu meslekle geçti. Şu anda 1 kişi daha yapıyordu, o da rahatsızlandı tek ben kaldım. Bu mesleği babamızdan öğrenmedik. Tamamen çıraklıktan yetişerek bu günlere geldik. Şu anda benden sonra bu işi yapacak biri de yok. Benim çoluk çocuğumda hepsi gurbette ekmek parası için çalışıyorlar. Bu mesleği hiç ilgi olmadığını söylemek isterim. Çırak bulmakta da zorlanıyoruz. Buradaki makinalar da artık benden sonra hurdacıya gider diye düşünüyorum. Yani bu mesleği yapacak insanın bu işi sevmesi gerekir. Eğer sevmezse bu işi yapamaz. Ama şimdiki gençlerin bu meslekte gözü yok. Artık işçi ve çırak yetişmiyor. Eskiden ustaya mesleğe saygı vardır. Şu anda bu yok" dedi.

Haber-Kamera Ayhan ACAR BARTIN,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Ekonomi, Kültür, Bartın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Bartın'da Son Ayakkabı Tamircisi: 'Bu Mesleğin Geleceği Yok' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:40 Muhaliflerin kontrolüne geçen Deyrizor’un önemi Muhaliflerin kontrolüne geçen Deyrizor'un önemi
10:33 Esad’ın devrilmesinin ardından Rusya, Suriye’den çekiliyor Esad'ın devrilmesinin ardından Rusya, Suriye'den çekiliyor
10:27 ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye’ye geliyor ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye geliyor
10:08 İran’ın Suriye’de kaybettiği asker sayısı belli oldu İran'ın Suriye'de kaybettiği asker sayısı belli oldu
08:53 Esad kaçarken İsrail’e stratejik noktaların adreslerini vermiş Esad kaçarken İsrail'e stratejik noktaların adreslerini vermiş
15:35 Anastasios Bakasetas, Süper Lig’e geri dönüyor Anastasios Bakasetas, Süper Lig'e geri dönüyor
15:34 Kıvanç Tatlıtuğ ticarete atılıyor İşte yeni mesleği Kıvanç Tatlıtuğ ticarete atılıyor! İşte yeni mesleği
15:12 2 yaşındaki çocuk, bahçede oynadığı sırada leopar saldırısı sonucu hayatını kaybetti 2 yaşındaki çocuk, bahçede oynadığı sırada leopar saldırısı sonucu hayatını kaybetti
15:12 Suriyelilerin ülkelerine dönmelerine sevinmeyen biri var: 2 kişiyle iş yapıyoruz Suriyelilerin ülkelerine dönmelerine sevinmeyen biri var: 2 kişiyle iş yapıyoruz
15:05 Erdoğan’dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak
14:57 Rusya için çalışan iki ajan, polis tarafından yatakta çıplak halde basıldı Rusya için çalışan iki ajan, polis tarafından yatakta çıplak halde basıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 11:43:00. #1.12#
SON DAKİKA: Bartın'da Son Ayakkabı Tamircisi: 'Bu Mesleğin Geleceği Yok' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.