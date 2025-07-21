Batman\'da 20 santim uzunluğunda etçil çekirge görüldü

Büyüklüğü ve sesiyle dikkat çeken etçil çekirgeler yiyecek sıkıntısı çektiğinde yerleşim yerlerinde de görülüyor.

VATANDAŞIN KAMERASINA YANSIDI

Son olarak Batman'ın Kozluk ilçesinde bir vatandaşın cep telefonu kamerasına dev bir etçil çekirge yansıdı.

20 SANTİM UZUNLUĞUNDA

20 santim uzunluğundaki etçil çekirgeyi bir odun parçasıyla havaya kaldıran vatandaş şakayla karışık 'onu evde besleyeceklerini' söyledi.

DOĞAL ORTAMINA BIRAKTI

Çekirgenin zararlı olmadığını öğrenen vatandaş daha sonra onu doğal ortamına bıraktı.