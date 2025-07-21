Büyüklüğü ve sesiyle dikkat çeken etçil çekirgeler yiyecek sıkıntısı çektiğinde yerleşim yerlerinde de görülüyor.
Son olarak Batman'ın Kozluk ilçesinde bir vatandaşın cep telefonu kamerasına dev bir etçil çekirge yansıdı.
20 santim uzunluğundaki etçil çekirgeyi bir odun parçasıyla havaya kaldıran vatandaş şakayla karışık 'onu evde besleyeceklerini' söyledi.
Çekirgenin zararlı olmadığını öğrenen vatandaş daha sonra onu doğal ortamına bıraktı.
Son Dakika › Yaşam › Batman'da 20 santim uzunluğunda etçil çekirge görüldü - Son Dakika
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