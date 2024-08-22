Batman'da besiciler hayvanlarını serinletiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Batman'da besiciler hayvanlarını serinletiyor

Batman\'da besiciler hayvanlarını serinletiyor

Batman'ın Gercüş ilçesinde besiciler, hayvanlarını serinletmek için Kırkat Göleti'ne getiriyor. Bu sırada besicilerin çocukları da suya girerek hem serinliyor hem de ailelerine yardım ediyor.

22.08.2024 13:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BATMAN'da besiciler, hayvanlarını sıcaktan korumak için Kırkat Göleti'ne getirip, serinletiyor. Gölette besiciler ile çocuklarının hayvanlar ile ilgilendikleri anlar güzel görüntüler oluşturdu.

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre; Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar, mevsim normallerinin 2 derece üzerinde seyrediyor. Sıcak havadan insanlar gibi hayvanlar da etkileniyor. Batman'ın Gercüş ilçesinde besiciler, hayvanlarını serinletmek için Kırkat Göleti'ne getiriyor. Bu sırada besicilerin çocukları da suya girerek hem serinliyor hem de ailelerine yardım ediyor. Besici Davut Bıçakçı, "Havalar sıcak olduğundan dolayı hayvanlarımızı yıkıyoruz. Yıkamadan sonra hayvanlar kendine geliyor ve bu durum daha fazla kilo almalarına neden oluyor. Hep 8 ve 9'uncu aylarda hayvanlarımızı yıkamaya başlarız" dedi.

Kaynak: DHA

Gercüş, Batman, Hayvanlar, Hava Durumu, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Batman'da besiciler hayvanlarını serinletiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:02 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
09:01 Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak
08:54 Dün gece 3 takımımız sahaya çıktı İşte ülke puanında son durum Dün gece 3 takımımız sahaya çıktı! İşte ülke puanında son durum
08:16 İstanbullular gece nemden uyuyamadı: 3 ilçede yüzde 100 ile rekor kırıldı İstanbullular gece nemden uyuyamadı: 3 ilçede yüzde 100 ile rekor kırıldı
07:50 Akaryakıt fiyatlarında değişiklik Benzine indirim geldi Akaryakıt fiyatlarında değişiklik! Benzine indirim geldi
15:26 Premier Lig’den Süper Lig’e Taraftarın çağrısı işe yaradı Premier Lig'den Süper Lig'e! Taraftarın çağrısı işe yaradı
15:12 Sünnet düğününde akıl almaz görüntüler Dansöz çağırıp çocuklara para taktırdılar Sünnet düğününde akıl almaz görüntüler! Dansöz çağırıp çocuklara para taktırdılar
15:08 Hırsızlık için girdiği evde, Yunan Mitolojisi kitabını okumaya dalınca ev sahibi tarafından yakalandı Hırsızlık için girdiği evde, Yunan Mitolojisi kitabını okumaya dalınca ev sahibi tarafından yakalandı
15:03 F.Bahçe’ye sürpriz teklif Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun F.Bahçe'ye sürpriz teklif! Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun
14:50 Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı
14:46 Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2024 10:58:30. #1.11#
SON DAKİKA: Batman'da besiciler hayvanlarını serinletiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement