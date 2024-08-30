Batman'da Oyun Oynarken Düdüklü Tencereye Sıkışan 2 Yaşındaki Çocuk Kurtarıldı - Son Dakika
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Yaşam

Batman'da Oyun Oynarken Düdüklü Tencereye Sıkışan 2 Yaşındaki Çocuk Kurtarıldı

Batman\'da Oyun Oynarken Düdüklü Tencereye Sıkışan 2 Yaşındaki Çocuk Kurtarıldı

Batman'da mutfakta oyun oynayan 2 yaşındaki Eslem E., girdiği düdüklü tencereye sıkıştı. Ailesinin çabaları sonuç vermeyince itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekipleri, düdüklü tencereyi keserek Eslem'i kurtardı.

30.08.2024 17:50
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BATMAN'da, oyun oynamak için girdiği düdüklü tencerede sıkışan Eslem E. (2), itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Çay Mahallesi 2128. Sokak'taki evlerinde mutfakta oyun oynayan Eslem E., girdiği düdüklü tencereye sıkıştı. Durumu fark eden ailesi, Eslem'i kendi imkanlarıyla çıkaramayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine Batman Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, düdüklü tencereyi penseyle keserek Eslem'i sıkıştığı yerden çıkardı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Batman'da Oyun Oynarken Düdüklü Tencereye Sıkışan 2 Yaşındaki Çocuk Kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da Oyun Oynarken Düdüklü Tencereye Sıkışan 2 Yaşındaki Çocuk Kurtarıldı - Son Dakika
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