Şehirde kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu, çoban sürüsüyle birlikte mahsur kaldı

Yaşam

Haberin Videosunu İzleyin
22.09.2025 10:41
Kar yağışı ve fırtınanın etkili olduğu Bayburt'ta bir çoban sürüsüyle birlikte mahsur kaldı. İhbar üzerine harekete geçen İl Özel İdaresi ekipleri kapanan yolları ulaşıma açarak kar kalınlığının 30 santimetreyi bulduğu Sarı Çiçek Yaylası'nda mahsur kalan çobanı sürüsüyle beraber güvenli bir şekilde yayladan indirdi.

Bayburt'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle merkeze bağlı Üzengili köyünün Sarı Çiçek Yaylası'nda bir çoban sürüsüyle birlikte mahsur kaldı. Aniden bastıran kar karşısında sürüsüyle ilerlemekte güçlük çoban, bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.

EKİPLER İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİ

Kar kalınlığının yer yer 30 santimetreyi bulduğu yaylada çobanın mahsur kaldığını öğrenen Üzengili köyü sakinlerinden İrfan Karaaslan, durumu İl Özel İdaresine bildirdi. İhbar üzerine hemen harekete geçen İl Özel İdaresi ekipleri, zorlu hava şartlarına rağmen bölgeye ulaşarak, yol açma çalışması başlattı. Ekiplerin titiz çalışması sonucu, fırtına nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı, çoban sürüsüyle beraber güvenli bir şekilde yayladan indirildi.

"BÖLGEDE KAR BİR HAYLİ FAZLA"

Yol güzergahını ekiplere tarif ederek çalışmalara destek veren Karaaslan, "Şu an 3 bin rakımda bulunan Üzengili Köyü Sarı Çiçek Yaylası'ndayız. Bir çoban yaylada sürüsüyle birlikte mahsur kaldı. İl Özel İdaresi ekiplerinden makine talep edildi. Makine şu an geldi, çalışmaya başladı. Bölgede kar bir hayli fazla" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Fırtına, Fırtına, Bayburt, 3-sayfa, Yaşam, Doğa, Son Dakika

