BEÜ'de Bal Hasadı Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

BEÜ'de Bal Hasadı Töreni

BEÜ\'de Bal Hasadı Töreni
31.07.2025 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis Eren Üniversitesi'nde 150 kovanla 1,5 ton bal hasadı hedefleniyor. Verim arttı.

BİTLİS Eren Üniversitesi (BEÜ) Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAP) tarafından desteklenen arıcılık işletmesinde bal hasadı yapıldı. Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, 150 kovandan yaklaşık 1,5 ton bal almayı hedeflediklerini söyledi.

BEÜ Rahva Yerleşkesi'nde bal hasadı töreni düzenlendi. Törene; rektör yardımcıları Prof. Dr. Ayşe Dilek Özşahin Kireçci, Prof. Dr. Ayhan Yılmaz, Eren Holding Temsilcisi Metin Kazaz, Hizan MYO Arıcılık Programı Öğretim Görevlisi Muhammed Yunus Uzun, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Şube Müdürleri, akademik ve idari personel katıldı. Kovanların açılmasının ardından arıların yaptıkları kasnak ballar tek tek incelendi. Verimin üst seviyede olduğu bölgede bal rekoltesini artırmak üzere çeşitli bitkilerin ekildiği ifade edildi.

'ANA ARI ÜRETİMİNİ YENİLEDİK'

150 kovandan yaklaşık 1,5 ton bal almayı hedeflediklerini belirten BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, "Bu yılın ilk bal sağımını yaptık. Hasat birkaç gün devam edecek. Üniversite olarak arıcılıkla ilgili bazı çalışmalar yaptık, kolonilerimizi biraz artırdık. Özellikle ana arı üretimi noktasında başarılı çalışmalarımız oldu. Kafkas ve Anadolu ırklarında ana arı üretimini yaptık ve yeniledik. Üretimin daha kaliteli olması adına ana arıları yeniledik. Bundan dolayı bu yılki genel klimatik şartları da göz önüne alarak verimin daha iyi olduğunu görüyoruz. Bir taraftan da analizlerimizi yapıyoruz. En son 3 parametreden de üniversitemiz geçti. Analiz laboratuvarımız şu anda uluslararası düzeyde akredite çalışmalarını sürdürmekte. Dolayısıyla hem üretim anlamında işletmemizi geliştiriyoruz, teknik arıcılık anlamında bir taraftan da analiz imkanlarını, farklı parametreleri de işin içine katarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

VERİM BU YIL 2 KAT ARTTI

Bal üretiminde verimi artırmak ve maliyetleri düşürmek için ana arı üretimine başladıklarını ifade eden Prof. Dr. Elmastaş, "Ana arı üretimi, Türkiye'de oldukça maliyetli bir iş. Bitlis'teki üreticilerimiz dışarıdan çok maliyetli bir şekilde temin ediyorlar. Daha ekonomik, daha az maliyetli bir şekilde üniversitelerimiz tarafından inşallah üretim olacak ve çiftçilerimiz buradan yararlanabileceklerdir. Bizim şu anda 150 civarında kovanımız var. Tabii bu sene biraz verim yüksek. Geçen yıl Türkiye ortalaması kovan başı 10 kilo civarıydı, bu sene daha fazla. Benim tahminim geçen seneye göre 2 kattan daha fazla ya da o civarda bir verim bekleniyor. Bal ormanı dediğimiz özellikle bazı bitki türlerinin dikilerek, ağaç türlerinin dikilerek ormanlaştırma faaliyeti yürütüyoruz. Bölgede bulunan kekik, geven gibi floralarla zaten bölgemiz oldukça zengin. Bunun yanında kademeli olarak, farklı zamanlarda farklı bitkiler büyütüyoruz. Zamanı gelince çiçekler açıyor. Dolayısıyla daha uzun bir süreye yayılmak adına bazı ağaç türleri de bu anlamda dikiliyor ve bal ormanları oluşturuyoruz. Geçen sene Orman Bölge Müdürlüğü tarafından küçük bir alanda bal ormanı oluşturuldu. Ama şu an ağaçlar daha yeni olduğu için çiçek verme aşamasına gelmedi. Belki önümüzdeki yıllarda oradan da istifade edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Eren Üniversitesi, Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Rektör, Bitlis, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam BEÜ'de Bal Hasadı Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu ’’Bu halde uçağa nasıl bindin’’ Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu! ''Bu halde uçağa nasıl bindin?''
Fenerbahçe’den 145 milyon euroluk transfer Fenerbahçe'den 145 milyon euroluk transfer
Galatasaray’dan Kerem Aktürkoğlu bombası Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu bombası
Yer: İstanbul Aracından iner inmez saçına yapıştı Yer: İstanbul! Aracından iner inmez saçına yapıştı
Türk işçiler, 8.8’lik deprem anını kaydetti Türk işçiler, 8.8'lik deprem anını kaydetti
Hamdi Alkan dördüncü kez dünyaevine girmeye hazırlanıyor Hamdi Alkan dördüncü kez dünyaevine girmeye hazırlanıyor
Türkiye’nin en yaşlı kadını Hodi Gürkan hayatını kaybetti Türkiye'nin en yaşlı kadını Hodi Gürkan hayatını kaybetti
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Metin Şentürk kanserle savaşan kardeşi için dua istedi Metin Şentürk kanserle savaşan kardeşi için dua istedi
Bursa’daki orman yangınları 5. günde kontrol altına alındı Bursa'daki orman yangınları 5. günde kontrol altına alındı
Ercan Saatçi’nin acı günü Annesi Nezahat Saatçi hayatını kaybetti Ercan Saatçi'nin acı günü! Annesi Nezahat Saatçi hayatını kaybetti

10:24
Icrypex’in sahibi Gökalp İçer’in tüm mal varlığına el konuldu
Icrypex'in sahibi Gökalp İçer'in tüm mal varlığına el konuldu
10:04
Sedat Peker’in kırmızı bültenle arandığı davanın gizli tanığı kulübede ölü bulundu
Sedat Peker'in kırmızı bültenle arandığı davanın gizli tanığı kulübede ölü bulundu
09:26
Fenerbahçe’nin yıldızları maç içinde birbirine girdi
Fenerbahçe'nin yıldızları maç içinde birbirine girdi
08:25
İsrail, KKTC’ye gözünü dikti: Acil durum operasyonu başlatılmalı
İsrail, KKTC'ye gözünü dikti: Acil durum operasyonu başlatılmalı
07:21
Grev kararı Cumhurbaşkanı kararı ile 60 gün ertelendi
Grev kararı Cumhurbaşkanı kararı ile 60 gün ertelendi
14:36
8.8’lik mega deprem sonrası 24 saat uyarısı Tsunami dalgası 700 km hızla ilerliyor
8.8'lik mega deprem sonrası 24 saat uyarısı! Tsunami dalgası 700 km hızla ilerliyor
14:33
Emlak Konut, Gayrimenkul Sertifikası işlem kodunu ’DMLKT’ olarak duyurdu
Emlak Konut, Gayrimenkul Sertifikası işlem kodunu 'DMLKT' olarak duyurdu
14:22
Dünyaca ünlü şarkıcı, Giresun’daki düğüne katılma hikayesini anlattı
Dünyaca ünlü şarkıcı, Giresun'daki düğüne katılma hikayesini anlattı
14:12
Fenerbahçe, Chobani ile resmi imzayı attı: ’’Atatürk Stadı neden olmadı’’ sorusunu Ali Koç yanıtladı
Fenerbahçe, Chobani ile resmi imzayı attı: ''Atatürk Stadı neden olmadı?'' sorusunu Ali Koç yanıtladı
13:59
’’Doktorlar’’ dizisinin yıldızı Gamze Topuz adeta yıllar meydan okuyor
''Doktorlar'' dizisinin yıldızı Gamze Topuz adeta yıllar meydan okuyor
13:58
Konya savunma sanayide vites yükseltti: İhracat 10 yılda 5 kat arttı
Konya savunma sanayide vites yükseltti: İhracat 10 yılda 5 kat arttı
13:51
Trump, Epstein ile aralarının neden bozulduğunu anlattı
Trump, Epstein ile aralarının neden bozulduğunu anlattı
13:51
Miras kavgası vahşetle bitti, yengesini vurup intihar etti
Miras kavgası vahşetle bitti, yengesini vurup intihar etti
13:29
Genç garson, iş arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Genç garson, iş arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2025 10:50:01. #7.12#
SON DAKİKA: BEÜ'de Bal Hasadı Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.