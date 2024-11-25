Beylikdüzü Belediye Başkanı Öğretmenler Günü'nü Kutladı - Son Dakika
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Yaşam

Beylikdüzü Belediye Başkanı Öğretmenler Günü'nü Kutladı

Beylikdüzü Belediye Başkanı Öğretmenler Günü\'nü Kutladı

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçedeki öğretmenlerle bir araya geldi ve emekli öğretmenleri ziyaret etti. Atatürk'ün eğitimdeki önderliğine vurgu yaparak öğretmenlere teşekkür etti.

25.11.2024 14:52  Güncelleme: 14:53
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BEYİLKDÜZÜ Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçede çeşitli ziyaretlerde bulundu. Çalık, eğitim merkezlerinde görev yapan öğretmenlerle bir araya gelirken, emekli öğretmenleri de evlerinde ziyaret ederek Öğretmenler Günü'nü kutladı. Ziyaretlerinde öğretmenlere, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitimdeki önderliğini hatırlatan Çalık, "Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; bilgisiyle öğrencilerini aydınlatan, eğitim yolunda nefer olan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" dedi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolaysıyla ilçede çeşitli ziyaretlerde bulundu. Çalık, ilk olarak Beylikdüzü Özgecan Aslan Kültür Merkezi ve Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi'nde görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi. Ziyaretlerinde öğretmenlere, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitimdeki önderliğine vurgu yaparak, "Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; bilgisiyle öğrencilerini aydınlatan, eğitim yolunda nefer olan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" diye konuştu.

'İYİ Kİ SİZİN GİBİ ÖĞRETMENLER TARAFINDAN YETİŞTİRİLMİŞİZ'

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, eşi Zehra Çalık ile birlikte Beylikdüzü'nde yaşayan emekli öğretmenleri de evlerinde ziyaret etti. Şükran Hanım ve Hilmi Bey ile Saniye Hanım ve Zihni Bey'in evlerine konuk olan Başkan Çalık, öğretmenlik mesleğinin kutsallığına değindi. Ziyaretlerinde öğretmenlerin hayatını eğitime ve öğrencilerine adamış değerli insanlar olduklarına dikkat çeken Başkan Çalık, "İyi ki sizin gibi öğretmenler tarafından yetiştirilmişiz. Hayatını eğitime adayan bu kıymetli büyüklerimize misafirperverlikleri için yürekten teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Beylikdüzü Belediye Başkanı Öğretmenler Günü'nü Kutladı - Son Dakika

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