Beylikdüzü Kış Festivali Başladı - Son Dakika
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Yaşam

Beylikdüzü Kış Festivali Başladı

Beylikdüzü Kış Festivali Başladı

Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen Kış Festivali, Yaşam Vadisi'nde ışıklar ve süslemelerle donatılan bir alanda başladı. Festivalde buz pisti, hediyelik eşya stantları ve yiyecek-içecek alanları bulunuyor. Etkinlikler 30 Aralık'a kadar devam edecek.

25.12.2024 13:00  Güncelleme: 13:02
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BEYLİKDÜZÜ Belediyesi tarafından düzenlenen Beylikdüzü Kış Festivali başladı. Beylikdüzü Yaşam Vadisi 1'inci Etap'ta kurulan festival alanı, ışıklar ve süslemelerle donatılarak ilçe sakinlerine yeni yıl coşkusu yaşatıyor. Festival alanında buz pisti, birbirinden renkli hediyelik eşya stantları ve yiyecek-içecek alanları ziyaretçileri bekliyor.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen 'Beylikdüzü Kış Festivali' başladı. Yaşam Vadisi 1'inci Etap içerisinde ışıklar ve süslemelerle donatılan festival alanı, ilk gününden ilçe halkının ilgisini topladı. Buz pisti, birbirinden renkli hediyelik ürünler ve yiyecek-içecek stantlarının da yer aldığı alan, 30 Aralık tarihine kadar 19.00 - 22.00 saatleri arasında açık olacak. Beylikdüzü sakinleri, festival alanını ziyaret ederek hem keyifli vakit geçirme hem de yeni yıl coşkusunu paylaşma fırsatı yakalayacak.

Festival alanına tüm komşularını davet eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Kentimizde düzenlediğimiz 'Beylikdüzü Kış Festivali' ile komşularımızı bir araya getiriyoruz. Yılın tüm yorgunluğunu atmak ve keyifli vakit geçirmek için Yaşam Vadisi'nin giriş noktasında kurduğumuz festival alanına tüm komşularımızı bekliyoruz. 2025 yılının ülkemize ve dünyaya, başta sağlık olmak üzere barış ve refah getirmesini diliyorum. Herkes için mutlu ve huzurlu bir yıl olsun" dedi.

FESTİVAL PROGRAMI

Festival programı kapsamında ayrıca; 27 Aralık Cuma günü Neslişah ve İbrahim ile Canlı Müzik, 28 Aralık Cumartesi günü Beylikdüzü Belediyesi Çocuk Tiyatrosu ile Göktuğ Gülsoy ve Ekibi ile Canlı Müzik, 29 Aralık Pazar günü ise Yasin Aktaş canlı müzik performansıyla sahnede olacak. Çeşitli etkinliklerin de olacağı Beylikdüzü Kış Festivali, 30 Aralık'ta sona erecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Beylikdüzü Kış Festivali Başladı - Son Dakika

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