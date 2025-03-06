Öğrenci indirimine karşı çıkan dolmuşçular meclisi bastı - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Öğrenci indirimine karşı çıkan dolmuşçular meclisi bastı

Geniş Video İzle

Bilecik Belediye Meclisi'nde öğrenci bilet ücretlerinde indirim kararı alınırken, toplantıya zorla giren dolmuşçular ile Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı arasında gerginlik yaşandı.

06.03.2025 23:01  Güncelleme: 23:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Belediye Meclisi'nin Mart ayı olağan toplantılarının 2'nci birleşimi, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi Meclis toplantı salonunda Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın başkanlığında gerçekleştirildi.

Öğrenci indirimine karşı çıkan dolmuşçular meclisi bastı

ZORLA MECLİS SALONUNA GİRDİLER

Gündemde şehir içi toplu taşıma araçlarındaki 20 TL'lik öğrenci bilet ücretinin 17 TL'ye düşürülmesi konusu görüşüldü. Toplantının öncesi bir grup dolmuşçu meclis salonuna zorla girdi ve konuya dair gündem maddesinin oylanmasını protesto etti.

Öğrenci indirimine karşı çıkan dolmuşçular meclisi bastı

"ŞOV YAPAR GİBİ"

Protestolara karşın Başkan Subaşı, "Çok özür dilerim, bakın Belediye Meclis toplantısı bu şekilde olmaz lütfen. Yine konuşabiliriz, odada da tartışabiliriz. Ama burada özellikle şov yapar gibi burada Belediye Meclisi'ne yediremiyorum. Anlatabiliyor muyum, burası çok kıymetli bir nokta. Seçilmişlerin aldığı karara baskı yapmaya çalışıyorsunuz şu an burada. Belediye Meclisi'nin kararına bu şekilde baskı yapamazsınız arkadaşlar. Elbette ki halkın görüşünü yansıtacağız ve sizi de." şeklinde konuştu.

Öğrenci indirimine karşı çıkan dolmuşçular meclisi bastı

TEKLİF KABUL EDİLDİ

Ardından gündem maddesi oy çokluğu ile kabul edilirken 20 TL olan öğrenci bilet ücretleri 17 TL'ye düşürüldü. Başkan Subaşı dolmuşçuların protestoları eşliğinde yanındaki meclis üyeleri ile birlikte salondan ayrıldı.

Öğrenci indirimine karşı çıkan dolmuşçular meclisi bastı

Melek Mızrak Subaşı, 3-sayfa, Bilecik, Subaşı, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Öğrenci indirimine karşı çıkan dolmuşçular meclisi bastı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Gökçen Bilge Özdemir Karaoğlu:
    Klasik dolmuşçu tayfası klasik taksici tayfası gibi… 32 1 Yanıtla
  • Ekber SATIR:
    Bu hayvanlıkların bi sonu gelsin artık....bide arabadan dışarı çöp atmayın siğkerim bak. 28 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:45 Papa Francis’ten haber var Hastaneden sesli mesaj gönderdi Papa Francis'ten haber var! Hastaneden sesli mesaj gönderdi
22:52 Suriye’de çatışmalar şiddetlendi Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi Suriye'de çatışmalar şiddetlendi! Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
22:42 Fenerbahçe, Glasgow Rangers’a 3-1 mağlup oldu Fenerbahçe, Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup oldu
21:56 Trump’tan Zelenskiy’e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek Trump'tan Zelenskiy'e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek
17:28 Ece Gürel’in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek
09:25 4 gün sonra bulunan Ece Gürel’in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı 4 gün sonra bulunan Ece Gürel'in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı
09:19 Euro uçuşa geçti Ardı ardına rekor kırıyor Euro uçuşa geçti! Ardı ardına rekor kırıyor
09:13 Şampiyonlar Ligi’nde geceyi sarsan maç Şampiyonlar Ligi'nde geceyi sarsan maç
09:01 Demet Özdemir’den yeni imaj Görenler mest oldu Demet Özdemir'den yeni imaj! Görenler mest oldu
08:53 Akaryakıt fiyatları için çifte müjde Akaryakıt fiyatları için çifte müjde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 01:56:48. #7.11#
SON DAKİKA: Öğrenci indirimine karşı çıkan dolmuşçular meclisi bastı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.