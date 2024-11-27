Bir dönemin efsane dizisiydi! Yıllar sonra bir araya geldiler - Son Dakika
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Yaşam

Bir dönemin efsane dizisiydi! Yıllar sonra bir araya geldiler

Bir dönemin efsane dizisiydi! Yıllar sonra bir araya geldiler

Arka Sıradakiler dizisinin oyuncuları yıllar sonra bir araya geldi. Buluşmadan kareler sosyal medyada paylaşılırken; oyuncular son halleri de dikkat çekti.

27.11.2024 11:30
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2007 yılında yayınlanan ve gençlerin severek izlediği Arka Sıradakiler'in oyuncuları yıllarsonra bir araya geldi.

Dizinin Yadigar'ı Temmuz Karikutal, Oktay'ı Bülent Çetinaslan, Özge'si Sevda Dalgıç, Rıza'sı Engin Yavaş ve Gamze'si Sinem Öztürk, 12 yıl sonraki buluşmanın fotoğrafını sosyal medya hesaplarında takipçileri ile paylaştılar.

Sinem Öztürk'ün "En sevdiklerimle" notuyla paylaştığı kareyi, Temmuz Karikutal "En çok hangimiz değişmişiz?"" mesajıyla yayınladı.

Buluşmadan kareler şöyle:

Bir dönemin efsane dizisiydi! Yıllar sonra bir araya geldiler

GÖRENLER TANIYAMADI

Dizinin Özge'si Sevda Dalgıç, önce saç rengini değiştirdi, ardından da bir dizi estetik operasyon geçirdi. Fitness salonu açan oyuncu 2022 yılında Dilge Emir Güvenç ile nikah masasına oturdu. Sevda Dalgıç uzun süredir ekranlardan uzak.

DÖNEMİN EN ÇOK İZLENEN DİZİLERİNDENDİ

2007 yılında yayınlanmaya başlayan ve Hamdi Alkan'ın yönetmenliğini yaptığı Arka Sıradakiler, toplumun farklı kesimlerinden gelen lise öğrencilerinin yaşamlarını ve sorunlarını ele alan dizi, samimi hikayesi ve başarılı oyunculuklarıyla dikkat çekmişti. Dizinin baş karakterleri arasında Oktay, Gamze, İbo ve Saffet gibi unutulmaz isimler yer alıyordu. Dizi, dönemin en çok izlenen dizileri arasında da yerini almıştı.

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Son Dakika Yaşam Bir dönemin efsane dizisiydi! Yıllar sonra bir araya geldiler - Son Dakika

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