Bir facia daha meydana gelecekti: 7\'si çocuk 9 kişi ölümün eşiğinden döndü

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Aksaray'da 2 katlı müstakil evin 2. katında çıkan yangında 7'si çocuk 9 kişi ölümden döndü. Merkez ilçeye bağlı Hasas Mahallesi'nde yabancı uyruklu E.B.'nin ailesiyle birlikte yaşadığı 2 katlı müstakil evin 2. katında kömür sobasından sıçrayan kıvılcımların etkisiyle yangın çıktı.

7'Sİ ÇOCUK 9 KİŞİ ALEVLERİN ARASINDA KALDI

Bir odadan yükselen alevler kısa süre içerisinde tüm daireyi sararken dumanlara bürünen evdeki aile çocukları dışarı çıkarmaya çalıştı. Anne ve baba çocukları alıp dışarıya çıkartana kadar 7'si çocuk 9 kişi yoğun dumandan etkilendi.

Dumanları gören mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 7'si çocuk 9 kişiye ilk müdahaleyi ambulans içinde yaptı. İtfaiye ekipleri yangın merdiveni ile yangına müdahale ederken, alevlerin söndürülmesinin ardından evin içinden yapılan müdahaleyle yangın tamamen söndürüldü.

"SOBA BİRDEN PATLADI"

Polis ekiplerinin olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldığı yangınla ilgili inceleme başlatılırken, yangın anını anlatan çocuk, "Babam kardeşlerimi banyo yaptırıyordu. Soba yanıyordu. Birden patladı" dedi.

Evin tamamen yanarak kullanılmaz hale geldiği yangınla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.