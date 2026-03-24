Bolu'da Boğulan Çocuk Arkadaşları Tarafından Anıldı

24.03.2026 14:40
Bolu'da yasaklı gölette boğulan Tanju Kara, okul arkadaşları tarafından dualarla anıldı.

BOLU'da çevresi beton bloklarla kapatılan, girilmesi tehlikeli ve yasak olan gölette boğulan Tanju Kara (13), sınıfında arkadaşları tarafından dualarla anıldı.

Olay, 16 Mart'ta saat 16.00 sıralarında Çaygökpınar köyü mevkisinde meydana geldi. Tanju Kara, bisikletini yol kenarında bırakıp, arkadaşıyla birlikte etrafı beton bloklarla kapatılan ve girilmesi yasak olan gölete girdi. Gölette boğulma tehlikesi geçiren Kara, çıkarılıp, çağırılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak Kara, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sakarya Ortaokulu'nda eğitim gören Tanju Kara, sınıf arkadaşları tarafından dualarla anıldı. Kara'nın çiçeklerle süslenen fotoğrafı da oturduğu okul sırasına konuldu.

HABER: Mutlu YUCA/BOLU,

Kaynak: DHA

İBB davasında sekizinci gün Bu kez soruları İmamoğlu sordu, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Sukas yanıtladı İBB davasında sekizinci gün! Bu kez soruları İmamoğlu sordu, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Sukas yanıtladı
Bir babanın en ağır yükü: “Yarın bayram, erken yatın“ dedi, hiçbiri uyanamadı Bir babanın en ağır yükü: "Yarın bayram, erken yatın" dedi, hiçbiri uyanamadı
ABD’nin eski terörle mücadele merkezi direktöründen dikkat çeken İsrail değerlendirmesi ABD'nin eski terörle mücadele merkezi direktöründen dikkat çeken İsrail değerlendirmesi
Erol Köse ile ilgili dikkat çeken iddia Ölmeden 1 hafta önce bunu yapmış Erol Köse ile ilgili dikkat çeken iddia! Ölmeden 1 hafta önce bunu yapmış
Körfez ülkelerinde duyulan her ses panik yaratmaya başladı Körfez ülkelerinde duyulan her ses panik yaratmaya başladı
AK Partili İnan’dan Cemil Tugay’a sert sözler: Tarihe Yeşilay düşmanı olarak geçeceksiniz AK Partili İnan'dan Cemil Tugay'a sert sözler: Tarihe Yeşilay düşmanı olarak geçeceksiniz

14:51
Yunus Emre Özden’in eski eşi, Aleyna Kalaycıoğlu’nun hapse girmesine kayıtsız kalamadı
Yunus Emre Özden'in eski eşi, Aleyna Kalaycıoğlu'nun hapse girmesine kayıtsız kalamadı
14:20
İran’da Ali Laricani’nin yerine gelen isim belli oldu
İran'da Ali Laricani'nin yerine gelen isim belli oldu
14:01
Emine Ülker Tarhan 12 yıl sonra CHP’ye döndü
Emine Ülker Tarhan 12 yıl sonra CHP'ye döndü
14:00
Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit oldu
Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit oldu
13:39
Alaattin Kadayıfçıoğlu neredeyse damadı oluyordu Hakan Ural’dan imalı sözler
Alaattin Kadayıfçıoğlu neredeyse damadı oluyordu! Hakan Ural'dan imalı sözler
13:01
İşte İsrail’in kabusu olan o füze: Demir Kubbe’yi delip geçti
İşte İsrail'in kabusu olan o füze: Demir Kubbe'yi delip geçti
