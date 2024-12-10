Bolu\'da Piknik Yapan Aile, Tilkiyi Börekle Besledi

Yaşam

BOLU'da Gölköy mesire alanında akşam saatlerinde piknik yapan aile, yanlarına gelen tilkiyi elleriyle börekle besledi.

Gölköy mesire alanına dün akşam saatlerinde Semih Sarı ve akrabaları birlikte piknik yapmaya gitti. Göl kenarında getirdikleri yemekleri yedikleri sırada ormandan bir tilki yanlarına geldi. Sarı ve arkadaşları yanlarında bulunan böreklerle tilkiyi elleriyle besledi. Börekleri yiyen tilki daha sonra uzaklaşırken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.