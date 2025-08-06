Bu sene verim yüksek! Van'da kayısının kilosu 300 TL'ye satılıyor - Son Dakika
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Yaşam

Bu sene verim yüksek! Van'da kayısının kilosu 300 TL'ye satılıyor

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Bu sene verim yüksek! Van\'da kayısının kilosu 300 TL\'ye satılıyor
06.08.2025 14:11
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Bu sene verim yüksek! Van\'da kayısının kilosu 300 TL\'ye satılıyor
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Van ve ilçelerinde kayısı kurutma sezonu başladı. Türkiye genelinde az bulunmasına rağmen Gevaş’ta bu yıl kayısıda bolluk yaşanıyor. Dalların meyve ağırlığından kırılacak duruma geldiği ilçede, üreticiler hem ev ihtiyaçlarını karşılıyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyor. Kurutulan kayısıların kilosu ise 300 TL’den alıcı buluyor.

Van ve ilçelerinde kayısı kurutma dönemi başlarken, evleri çatılı olan bazı vatandaşlar ise kayısılarını kurutmak için alternatif çözümler buluyor. Her yıl temmuz ayının ortalarında başlayan kayısı kurutma işlemi, aşırı sıcaklıklara rağmen bu yıl da devam ediyor.

Bu sene verim yüksek! Van'da kayısının kilosu 300 TL'ye satılıyor

AİLE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYORLAR

Hem aile ekonomisine katkı sağlamak hem de evlerinin ihtiyacını karşılamak için kayısı kurutulduğunu belirten vatandaşlar, havaların aşırı sıcak olması nedeniyle kayısıları genellikle akşam serinliğinde kuruttuklarını söylediler. Kayısıların daha önce toprak evlerin damına serildiğini, ancak çatıların yaygınlaşmasından dolayı alternatif çözümler bulduklarını dile getiren vatandaşlar, kayısıları evin önüne yapılan tahta barakalar ya da kartonların üzerine serdiklerini söylediler.

BU SENE ÇOK BEREKETLİ

Gevaş'ta kayısı kurutma döneminin temmuz ortalarından başlayıp ağustos ay sonuna kadar sürdüğünü belirten Osman İdiz isimli vatandaş, kayısı veriminin bu sene iyi olduğunu vurgulayarak, "Bu sene çok şahane. Türkiye'de belki yok ama Gevaş'ta neredeyse dallar kırılacak duruma geldi. Bu sene çok bereketli" dedi.

ÖĞLE SICAKLIĞINDA KURUTULAMIYOR

Kayısı kurutma işleminin ilk olarak kayısı ağaçlarının silkelenerek, tanelerinin yere düşürülmesi ile başladığını belirten İdiz, "Yerden toplanan kayısılar daha sonra damlarda veya alternatif çözümler bulunan yerlerde ayrıştırılarak kurutulmaya bırakılıyor. Kurutma işlemi de ya sabah ya da öğleden sonraki serinliklerde yapılıyor. Öğle sıcaklığında yapılmıyor" ifadelerini kullandı.

KİLOSU 300 LİRAYA SATILIYOR

Bahçesinde yılda yaklaşık 300 kilo kayısı kuruttuğunu ifade eden İdiz, "Ben kuruttuğum kayısıları akrabalarıma, komşularıma veya evimize gelen misafirlere dağıtıyorum. Bana 50 kilo bile kalmıyor. Kayısının özellikle kompostosu çok güzel. Onun dışında kış mevsiminde çerez olarak çayla birlikte tüketiyoruz. Çok ezilenleri pestil yapıyoruz, reçelini yapıyoruz. Çekirdeklerini de satıyoruz. Yine kayısıların kilosunu 300 TL'den satan vatandaşlar da var" şeklinde konuştu.

ŞEKER HASTALIĞINA İYİ GELİYOR

Eskiden kayısı kurutma işleminin toprak damlarda yapıldığına dikkat çeken İdiz, "Eskiden herkes damlarda yapardı. Ancak damlar çatıdan yapıldığı için ben bahçemde tahtadan bir alan oluşturmuşum. Kayısıları orada kurutuyorum. Yani bizde çözümler bitmez. Bunların birde güneşte çok yanan tanelerinin şeker hastalığına iyi geldiği söyleniyor. Yine acımtırak olan çekirdeklerinin de yine şeker hastalığına iyi geldiği söyleniyor" ifadelerine yer verdi.

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Son Dakika Yaşam Bu sene verim yüksek! Van'da kayısının kilosu 300 TL'ye satılıyor - Son Dakika

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