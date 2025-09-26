Bursa'da korkutan yangın! Yerleşim alanları tahliye edildi - Son Dakika
Bursa'da korkutan yangın! Yerleşim alanları tahliye edildi

26.09.2025 23:04
Bursa'nın Karacabey ilçesinde çıkan orman yangını şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek Akçasusurluk köyüne doğru ilerledi. Bazı yerleşim alanları tahliye edildi.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisi ile hızla büyürken; bazı yerleşim alanlarının tahliye edildiği duyuruldu.

Bursa'da orman yangını çıktı. Karacabey ilçesi Ekmekçi köyü yakınlarında çıkan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek Akçasusurluk köyüne doğru ilerledi.

YANGIN BÜYÜDÜ, EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Alevlerin köylere yaklaşması üzerine jandarma ekipleri bölgedeki evleri tedbir amaçlı boşaltmaya başladı. Yangının etkilediği alanın genişlemesi çevrede büyük endişe oluştururken, vatandaşlar güvenlik güçlerinin yönlendirmesiyle bölgeden uzaklaştırıldı.

ALEVLER GECEYİ GÜNDÜZE ÇEVİRDİ

Çok sayıda kara ekibi yangına müdahale ederken, şiddetli rüzgar söndürme çalışmalarını güçleştirdi. Alevlerin geceyi adeta gündüze çevirdiği bölgede ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmaya başladı.

Kaynak: İHA

