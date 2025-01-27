Bursa'daki deprem sonrası uzmanlardan uyarı - Son Dakika
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Yaşam

Bursa'daki deprem sonrası uzmanlardan uyarı

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Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından Jeoloji Mühendisi Engin Er, Bursa'da 7 ve üzeri deprem oluşturabilecek fay hatlarının olduğunu belirtti.

27.01.2025 18:33
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Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde saat 13.43'te yaşanan 4.1 büyüklüğündeki deprem panik yaşattı. Kısa süren deprem 9.74 kilometre derinlikte yaşandı. Saniyeler süren depremi hisseden vatandaşlar kendilerini sokağa attı.

"YAŞANAN PANİĞİN NEDENİ..."

Jeoloji Mühendisi Engin Er, yaptığı açıklamada 5 ve 7 şiddeti arasındaki depremlerin orta büyüklük sınıfına girdiğini belirterek, yaşanan depremin küçük bir deprem olduğunu söyledi. Bu depremle birlikte gerekli önlemlerin alınmasının hız kazanması gerektiğinin altını çizen Er, Bursa'da 7 ve üzeri deprem oluşturabilecek fay hatları olduğunu söyledi.

Bursa'da yaşanan depremin büyük bir deprem olarak sınıflandırılmadığını söyleyen Engin Er, "Öncelikle bugün yaşanan deprem çok büyük bir deprem değil. Biz depremleri sınıflandırırken 5 ila 7 şiddetindeki depremleri orta, 7 şiddeti üzeri depremleri büyük depremler olarak sınıflandırıyoruz. Küçük ölçekli bir deprem oldu fakat Bursa'da paniğe neden oldu. Çevre illerde de hissedildi. Bu kadar paniğe neden olmasının sebebi, depremin odak noktasının yerleşim yerlerinin hemen altında olması. Bu depremin 3 şiddetinde artçıları olmaya devam edebilir ama daha büyük bir artçı deprem beklenmez" şeklinde konuştu.

"7 VE ÜZERİ DEPREM OLUŞTURABİLECEK FAY HATLARI VAR"

Er, "Bursa'nın birçok yerinde zemin olarak kötü yerler de var, iyi yerler de var. Yalnız Bursa'da birçok aktif fay hatları var. Ana fay hatlarını ele aldığımız zaman Bursa'nın merkezinden geçen bir fay hattı var. Yeni bulunan Kayapa'dan Yenişehir'e uzanan fay hattını biliyoruz. İznik Gölü'nden başlayarak Gemlik ve Mudanya'dan geçerek Karacabey'e uzanan bir fay hattı var. Bu sıraladığım fay hatları 7 ve üzeri deprem üretebilir.

Beklenen Marmara depreminin fay hatları da özellikle Bursa'da zemini kötü olan yerlerde kayba sebep olabilir. Bu deprem bize şunu gösterdi, 'ben canlıyım, buradayım, deprem üretme potansiyelim var' dedi. Yapılan bilimsel çalışmalar Bursa'da 7 ve üzerinde deprem olma potansiyelinin olduğunu gösteriyor. Yapılacak şeyler çok basit. Bütüncül bir plan ve adil bir kentsel dönüşüm şart. Mutlaka kontrol şart" ifadelerini kullandı.

Bursa\'daki deprem sonrası uzmanlardan uyarı

Doğal Afetler, Engin Er, Güncel, Deprem, Bursa, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Bursa'daki deprem sonrası uzmanlardan uyarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Fahri Sağgül:
    Bir uzman olarak deprem olabilir diyorum ona göre önleminizi alabilirsiniz derecesi ve zamanı belli değil bunu'da belirteyim.))))) 19 3 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI:
    Üfür babam üfür, 10 yıldan beri deprem olacak. ! 6 13 Yanıtla
  • Mustafa Turgut:
    Deprem uzmanımısınız, falcımısınız belirsiz, sizin söylediklerinizi bütün Türkiye zaten biliyor, varsa kati bir gün, tarih, saat konuşun, yoksa boşa milletin aklını bulandırıp huzursuz etmeyin insanları. 9 3 Yanıtla
  • gökhan çelik:
    İstanbul’da 7 lik deprem olsa bu uzmanlar olmaz beklenen bu değil derler 8 4 Yanıtla
  • Emi Emii:
    Allahım sana emanetiz. 10 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Salla Gitsin 6 2 Yanıtla
  • Mustafa null:
    bu uzman dediğiniz adlı kişiler depremden önce niye haber vermiyorlar da deprem den sonra söylüyorlar mallık 1 3 Yanıtla
  • Mehmet Erginer:
    Bu adam sallar hep 1 2 Yanıtla
  • Rasim b:
    naciye çok tepki geldi diye yeni kırban ile deprem haberleri yapmaya devam kitle müsait dayayın millette haberi nasılsan her şeyi okuyoruz reklamlarsn da iyi gelir yapıyosunuz yakındır uygulamayı silme zamanı 0 0 Yanıtla
  • Fatih Korkmaz:
    olabilir olabilir onu herkes biliyor olabiliri peki önlem varmı yok Kentsel dönüşüm varmı yok varsa yoksa zam bizler maraş hatay antep depremini yaşadık 99 istanbul depreminide yaşadım ama bu kadar çok salanmamaiştık yaşamayanlara da allah yaşatmasın kimseyi evladı ve yakınlarıyla sınamasın allah memleketimizi daim kılsın inşallah 0 0 Yanıtla
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