Canlı yayında dikkat çeken 'burç' diyaloğu: Yatağı mı tutturamıyor - Son Dakika
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Yaşam

Canlı yayında dikkat çeken 'burç' diyaloğu: Yatağı mı tutturamıyor

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Uykusuzlar Kulübü Yılbaşı Özel programında Okan Bayülgen, Hande Kazanova, Emre Altuğ ve Doğu Demirkol arasında geçen diyalogda, burçlarla ilgili ilginç yorumlar yapıldı.

31.12.2024 23:02  Güncelleme: 23:13
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TV100 ekranlarında yayınlanan Uykusuzlar Kulübü Yılbaşı Özel programında dikkat çeken anlar yaşandı.

Okan Bayülgen, Hande Kazanova, Emre Altuğ ve Doğu Demirkol arasında geçen diyalogda, Bayülgen'in burçlara ilişkin "Bir tane hırsız burç yok. Bir tane yatakta başarısız olan burç yok" yorumuna, Emre Altuğ,"Yatakta başarısız olmak ne yataktan mı düşüyor o burç" diyerek karşılık verdi.

"YATAĞI MI TUTTURAMIYOR"

O sırada Doğu Demirkol'un "Yatağı mı tutturamıyor?" ifadesi gülüşmelere neden olurken; Hande Kazanova, "Bireysel olarak baktığında vardır elbette ki" cümlesini kullandı.

"NEDEN TERSİ OLMUYOR?"

Diyaloğun devamında ise Bayülgen, "Bir tane hırsız burç yok, bir tane yatakta başarısız olan burç. Mesela bir burç karaktersizdir, duygusaldır, işkoliktir. Biz Koç'lar olarak seksüel tarafımızın yüksek olması (çirkinliğime rağmen) seksi ve ateşli olmamız Koç'un özellikleri. Peki bunun neden tersi olmuyor. Balık'lar seksi değildir denmez mesela" dedi.

Doğu Demirkol'un "Başak'lar değildir mesela" sözlerine ise "Hande Kazanova: Başak'lar bu hayatta görebileceğiniz en mantığı kullanan bir burç. Aşkın içinde mantık yoktur. Başak her zaman kendini garantiye almayı seven bir burç. Kolay kolay kendini açmaz. Doğru mudur Doğu bey?" diyerek yanıt verdi.

Canlı yayında dikkat çeken \'burç\' diyaloğu: Yatağı mı tutturamıyor

Hande Kazanova, Doğu Demirkol, Okan Bayülgen, Televizyon, Emre Altuğ, Yılbaşı, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Canlı yayında dikkat çeken 'burç' diyaloğu: Yatağı mı tutturamıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • YUSUF CANER:
    Ne uyduruk bir sitesin SONUNCU DAKKA 51 1 Yanıtla
  • mustafa dabak:
    hepsi sapıklık delaleti. 37 3 Yanıtla
  • Apo Kara:
    bunların alayı Ka~fir burcmuş bunlara inanmak şirktir gaybdan haber vermektir 19 8 Yanıtla
  • Berat Yavuz:
    Aslan yay karektersx kank 6 10 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    nealakaorspuu 4 8 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    boğa gibiyim acayip sevişirimmmmm 1 8 Yanıtla
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