Caretta Caretta 'Güzel İzmir' Sinyali Kesildi - Son Dakika
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Yaşam

Caretta Caretta 'Güzel İzmir' Sinyali Kesildi

Caretta Caretta \'Güzel İzmir\' Sinyali Kesildi
23.06.2025 10:19
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İzmir'de tedavi edilen 'Güzel İzmir' adlı caretta carettadan iki aydır sinyal alınamıyor.

İZMİR'de yaralı bulunup, tedavi sonrası uydu takip cihazı takılarak denize bırakılan ve 16 ayda 4 bin kilometre yol kateden caretta caretta 'Güzel İzmir'in sinyali kesildi. Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, "Bunun ilk nedeni, cihazın pilinin bitmiş olma ihtimali. İkinci bir ihtimal ise Gazze'de yaşanan savaş" dedi.

Muğla'nın Ortaca ilçesinin dünyaca ünlü İztuzu Plajı'ndaki DEKAMER, caretta caretta türü deniz kaplumbağaları üzerinde araştırmalar yürütülüyor. Bölgede yaralı bulunan kaplumbağalar, merkezde tedavi edilip, tekrar denize bırakılıyor. 2024 yılında İzmir'de yaralı bulunan caretta caretta türü deniz kaplumbağasına 'Güzel İzmir' adı verildi. DEKAMER'de tedavi edilen 'iribaş' cinsi deniz kaplumbağası, üzerine uydu takip cihazı takılarak, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 15 Aralık 2023'te denize bırakıldı.

2 AYDIR HABER YOK

Geçen sürede 'Güzel İzmir', 4 bin kilometre yol katederek Gazze açıklarına ulaştı. Caretta carettanın rotasını gösteren harita, 25 bin kişi tarafından görüntülenip, izlendi. Nisan ayında sinyali kesilen Güzel İzmir'den 2 aydan bu yana haber alınamıyor. DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, "Güzel İzmir'in cihazı yaklaşık 16 aydır aktif şekilde veri iletiyordu, bu oldukça iyi bir performans. Fakat artık cihazdan sinyal alamıyoruz. Bunun ilk nedeni, cihazın pilinin bitmiş olma ihtimali. İkinci bir ihtimal ise Gazze'de yaşanan savaş" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel, Çevre, Yaşam, Gazze, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Caretta Caretta 'Güzel İzmir' Sinyali Kesildi - Son Dakika

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