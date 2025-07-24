Caretta Carettalar Çıralı'da Koruma Altında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Caretta Carettalar Çıralı'da Koruma Altında

Caretta Carettalar Çıralı\'da Koruma Altında
24.07.2025 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çıralı sahilinde 118 yuva sponsorluğuyla caretta carettalar korunuyor, tatilcilerden destek isteniyor.

NESLİ tükenme tehlikesi altındaki caretta carettalar, Çıralı sahilinde işletmeler tarafından koruma altına alındı. Bölgedeki turizm işletmeleri, 118 yuvaya sponsor olurken, tatilcilerden saat 22.00'den sonra plajı kaplumbağalara bırakmaları isteniyor.

Antalya'nın Kemer ilçesi Çıralı Sahili, her yıl mayıs-ekim ayları arasında nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta caretta deniz kaplumbağalarının önemli yuvalama ve denize ulaşma alanlarından biri olarak biliniyor. Nesli tehlikede olduğu için koruma altındaki deniz kaplumbağalarının Türkiye'deki en önemli yuvalama alanlarından Kemer'e bağlı Çıralı sahilinde yuvalar açılmaya başlandı. Yavru kaplumbağalar denize ulaşmak için çaba sarf ederken, yavruların büyük destekçisi ise Çıralı'daki turizm işletmecileri oldu. Bu yıl 118 yuvanın tamamına sponsor olarak koruma altına alan turizm işletmecileri, yuvaları sahiplendi.

'BİZİM İÇİN EN ÖNEMLİSİ CARETTALAR'

Caretta carettaları korumak için sahiplendiklerini belirten bungalov tesis işletmecisi Derya Yavuz, "Bizim için en önemlisi carettalar. Onlar buraya çok sayıda turist çekiyor. Caretta carettaların nesli tükenme tehlikesi altında. Çıralı'da bir kooperatifimiz var, bu konuda sorumluluğu üstlenmiş durumda. Kooperatif olarak yuvalara sponsor olup sahipleniyoruz. Yuvalara iyi bakmaya çalışıyoruz. Köydeki işletmeler, verdiğimiz destekle daha fazla görevli çalıştırıp daha iyi koruma sağlıyor" dedi.

'ONLARIN DA YAŞAM HAKKI VAR'

Tatilcilerin de yuvaların korunması için destek verdiğini kaydeden Yavuz, "Saat 22.00'ye kadar insanlar plajı kullanabiliyor. 22.00'den sonra plajı kaplumbağalara bırakmalarını söylüyoruz. Çünkü geceleri gürültü olursa, dişi kaplumbağalar yumurta bırakmadan denize dönüyor. Bu da bütün yumurtaların telef olması anlamına geliyor. Bu yüzden insanlardan ricamız, saat 22.00'den sonra plajı terk etmeleri. Onların da yaşama hakkı var. Nesilleri tükenmek üzere ve bizim desteğimize ihtiyaçları var. Burada tatil yapıyorsanız, bu sürece siz de katkı sağlayabilirsiniz. Biz zaten her zaman sahadayız, çalışan arkadaşlarımızla koordineli şekilde hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Çıralı, Turizm, Yaşam, Tatil, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Caretta Carettalar Çıralı'da Koruma Altında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
İstanbul’da dehşete düşüren olay Tornavidayı defalarca başına sapladı İstanbul'da dehşete düşüren olay! Tornavidayı defalarca başına sapladı
TMMOB 2. Başkanı Ahmet Köse: İstanbul’da hissedilen sıcaklık 56 derece, termal şok yaşanabilir TMMOB 2. Başkanı Ahmet Köse: İstanbul'da hissedilen sıcaklık 56 derece, termal şok yaşanabilir
Ayda 15 ton satıyor Memurluktan istifa edip bu işe girdi, şimdilerde paraya para demiyor Ayda 15 ton satıyor! Memurluktan istifa edip bu işe girdi, şimdilerde paraya para demiyor
Dünya diken üstünde İsrail’i alenen tehdit etti: Gerekirse vururuz Dünya diken üstünde! İsrail'i alenen tehdit etti: Gerekirse vururuz
Uzun süre sonra sessizliğini bozdu, Yeşilçam’ın ’’kötü adamı’’ içini döktü Uzun süre sonra sessizliğini bozdu, Yeşilçam'ın ''kötü adamı'' içini döktü
6 yaşındaki kız çocuğunun acı sonu Ailesi dakikalar sonra fark etti ama... 6 yaşındaki kız çocuğunun acı sonu! Ailesi dakikalar sonra fark etti ama...
İlk görüşme yapıldı Fenerbahçe’nin eski yıldızı Galatasaray’a geliyor İlk görüşme yapıldı! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a geliyor
Şehit polisin kızı da polis oldu Şehit polisin kızı da polis oldu
Fenerbahçe’nin eski yıldızından taraftarı yıkan sözler Fenerbahçe'nin eski yıldızından taraftarı yıkan sözler
Komşu bakan müjdeyi verdi: Türklere vize kolaylığı devreye girdi Komşu bakan müjdeyi verdi: Türklere vize kolaylığı devreye girdi

10:20
10 yaşında geldiği Beşiktaş’a veda ediyor
10 yaşında geldiği Beşiktaş'a veda ediyor
09:36
Tayland ile Kamboçya arasında çatışma F-16’lar konuşlandırıldı
Tayland ile Kamboçya arasında çatışma! F-16'lar konuşlandırıldı
08:16
Otomotivde ÖTV oranları değişti, araçlara zam göründü İşte etkilenecek modeller
Otomotivde ÖTV oranları değişti, araçlara zam göründü! İşte etkilenecek modeller
07:16
Orman yangınında şehit olan 10 kahramanın isimleri belli oldu
Orman yangınında şehit olan 10 kahramanın isimleri belli oldu
14:31
Ticaret Bakanlığı uygunsuz ürünlere ceza yağdırdı
Ticaret Bakanlığı uygunsuz ürünlere ceza yağdırdı
14:28
Memur ve emeklinin 2026 için pazarlık listesi hazır İşte dillendirilen rakam
Memur ve emeklinin 2026 için pazarlık listesi hazır! İşte dillendirilen rakam
14:24
Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu ’’Bu halde uçağa nasıl bindin’’
Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu! ''Bu halde uçağa nasıl bindin?''
14:24
Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık için yeni gelişme
Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık için yeni gelişme
14:13
Görüntü Türkiye’den İki kadın sokak ortasında erkek kavgasına tutuştu
Görüntü Türkiye'den! İki kadın sokak ortasında erkek kavgasına tutuştu
14:10
6 yaşındaki oğlunun valizinde uyuşturucu bulunan anne oğluyla beraber gözaltına alındı
6 yaşındaki oğlunun valizinde uyuşturucu bulunan anne oğluyla beraber gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2025 10:50:24. #7.11#
SON DAKİKA: Caretta Carettalar Çıralı'da Koruma Altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.