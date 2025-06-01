Adana'da görenlerin yüreğini ısıtan bir olay yaşandı. Çilek yüklü araç şehir içinde kaza yaptı. Çilekler kazanın ardından yola saçıldı.
Kazayı gören vatandaşlar hemen sürücüye yardım etti. Ardından çilekleri elleriyle toplayarak sürücüye teslim etti. O anları bir kişi cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Son Dakika › Yaşam › Çilekler yola saçıldı, vatandaşlar bakın ne yaptı - Son Dakika
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