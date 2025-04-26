Cübbeli Ahmet Hoca: Depremde cünüp ölmek caizdir - Son Dakika
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Yaşam

Cübbeli Ahmet Hoca: Depremde cünüp ölmek caizdir

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Cübbeli Ahmet, deprem sırasında cünüp olarak ölen bir kişinin, eğer meşru bir ilişkiden sonra gusül abdesti almadan ve namaz vakti geçmeden vefat ederse, bunun dini açıdan bir sakınca taşımadığını ifade etti.

26.04.2025 09:13
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İlahiyatçı Ahmet Mahmut Ünlü, kamuoyunda bilinen adıyla Cübbeli Ahmet, "deprem sırasında cünüp olarak ölmenin hükmü" hakkında dikkat çeken bir çıkışa imza attı.

"KALKIP GUSÜL EDECEKSE..."

Cübbeli Ahmet, yaptığı konuşmada, meşru bir ilişkiden dolayı cünüp olunması ve namaz vaktinin geçmemiş olması durumunda, kişinin gusül abdesti almadan vefat etmesinde dini bir sakınca bulunmadığını ifade etti. Ünlü, "Kalkıp gusül edecekse, ama edemeden ölürse bunda bir mahsur yoktur." sözleriyle fetvasını açıkladı. Bu sözler kısa sürede geniş kitlelere ulaştı ve sosyal medyada tartışmalara yol açtı.

Cübbeli Ahmet Hoca: Depremde cünüp ölmek caizdir
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Son Dakika Yaşam Cübbeli Ahmet Hoca: Depremde cünüp ölmek caizdir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Baki Özcan:
    Bu tür şarlatan lar yüzünden ülke ileriye gidemiyor sen kimsinde fetva veriyor sun hadsiz 71 72 Yanıtla
  • 420029:
    bunu görünce midem bulanıyor 54 41 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    şarlatan 45 47 Yanıtla
  • Khamet:
    ya git işine dayı öldükten sonra ister cünüp öl ister abteesli ne fark eder Allah Allah 21 70 Yanıtla
  • k K:
    bu uyuz haydar dumenin tasting goz dikti. 34 45 Yanıtla
  • Yarengüme:
    Her şeyi hallettik, bir bu kaldıydı. Sağ ol hocam. 30 30 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    siyasal İslam paranı radikal islam canını alır uzak dur 26 28 Yanıtla
  • 19191923:
    meseleye bak,cünüplük??? 17 24 Yanıtla
  • Abdullah Karadağ:
    eğitimi ne ki kendi ne ola 13 28 Yanıtla
  • Haci Mehmet DOGAN:
    Saçmalama senin bu yorumu yapman caiz değil 15 26 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    Ülkenin 20 yılda geldiği duruma bak şarlatanlar zengin oldu okul bitirenler boşta geziyor.. 7 13 Yanıtla
  • Kasım Ömeroğlu:
    Allah sağlık sıhhat versin inşallah hoca efendiye 13 7 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Bunun da tavşan gibi karının üstünden inmediği belli...Kendine yol arkadaşları arıyor... 6 12 Yanıtla
  • MeMento Mori:
    kızı çakarlı araçla gezsin kendisi milletin aklı ile alay etsin güzel iş . . 3 5 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    VAH VAH DEPREM ANINDA HEMEN BANYOYA MI KOSSAK 2 6 Yanıtla
  • Demhat Melik:
    Biri şu sahte hocaya desin ki zaten her insan öldüğünde cünüp oluyor o yüzden yıkanıyor. Ne saçmalıyorsun ne fark eder 2 2 Yanıtla
  • Ahmet Kara:
    buna hakaret edenler ne muslumandir nede insan. 1 1 Yanıtla
  • Necati Çolak :
    Yaprak kafalı bütün sorunlar bitti de cünüp olmak günah mı derdine mi düştün islam dini bunun gibi şarlatanların eline dilene düştü 1 1 Yanıtla
  • enteresan:
    tam onun anlayacağı işler, cunup mu, faki fuki işleri. iblisin müridi 0 0 Yanıtla
  • Emrullah Kaya:
    Bu adam ilahiyatçı değil,yanlış tanıtmayalım lütfen. 0 0 Yanıtla
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