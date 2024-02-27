Didem Arslan\'ın programında ilginç anlar! 30 yaş küçük aşkıyla yüzleşen adam, yayında üstünü başını parçaladı

Yaşam

73 yaşındaki Necmettin Bey, 30 yaş küçük sevgilisi Sevil Hanım tarafından kandırıldığını söyleyen Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına başvurdu. Canlı yayında sevgilisiyle yüzleşen adam sinir krizi geçirdi.

"BANA KADIN MÜŞTERİLERİNİN UYGUNSUZ BÖLGELERİNİN FOTOĞRAFLARINI ATIYOR"

Necmettin Bey 43 yaşındaki Sevil Hanım ile imam nikahı kıydığını ancak aldatıldığını ve kandırıldığını söyledi. Canlı yayında "Zengin erkek avcısı" olarak bahsettiği sevgilisiyle yüzleşen Necmettin Bey, "Sevil Hanım'ın kuaför dükkanı var. Bana müşterilerinin özel bölgelerinin olduğu uygunsuz fotoğraflar yolluyordu" diyerek herkesi şaşkına çevirdi. Necmettin Bey'in sözlerine karşısında ağzı açık kalan Didem Arslan ise Sevil Hanım'a "Ben sizinle ilgili suç duyurusunda bulunuyorum. Eğer böyle bir şey yoksa temizsiniz zaten" dedi.

ÜSTÜNÜ BAŞINI YIRTTI

Hakkındaki iddiaları kesin bir dille yalanlayan Sevil Hanım ise Necmettin Bey'i suçlayınca ortalık bir anda karıştı. Canlı yayında sinirlerine hakim olmayan Necmettin Bey, bir anda üstünü başını yırtmaya başladı. Ne diyeceğini bilemeyen Didem Arslan "Yayın yapamıyorum, sakinleş" diyerek Necmettin Bey'i uyardı.